20 منصة للمواهب بمهرجان الكتّاب والقرّاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدّم مهرجان الكتّاب والقرّاء بالطائف تفعيلة "شارك فنّك"، كمنصة فنية تحتفي بالحرف والفنون اليدوية وتدعم مواهبها.

وهدفت التفعيلة إلى إبراز المواهب الإبداعية، والحرف اليدوية المتميزة، وتمكين الحرفيين من عرض مهاراتهم في مساحة تشجّع على المشاركة وتبادل الخبرات، وتعزيز حضور الحرف التقليدية والمعاصرة، بأساليب تبرز تنوّع الثقافة السعودية وثراءها.

وضمّت التفعيلة 20 منصة فنية، مجهّزة لاستيعاب مختلف الحرف اليدوية والممارسات الفنية، من بينها المشغولات النسيجية والمطرزات، والحلي والمجوهرات، والفخار والخزف، والمشغولات النخيلية، والمشغولات الخشبية والجلدية، وصناعة ماء ودهن الورد الطائفي، وصناعة السبح، والرسم، وحياكة السدو، وحياكة العقال، والتريكو والكروشيه، وحياكة الدمى، وفواصل الكتب، وغيرها من الحرف الإبداعية.

وأتاحت التفعيلة للزوار خوض تجربة فنية تفاعلية، تقوم على الحوار المباشر مع الفنانين والحرفيين، ومشاهدة مراحل الإنتاج، ومعرفة الحكايات المرتبطة بالحرفة وتقنياتها، بما يعزز تقدير الجمهور للحرف اليدوية بوصفها امتدادًا للثقافة المحلية.

وأسهمت "شارك فنّك" في دعم الحرفيين عبر مساحات عرض احترافية، تمكّنهم من تقديم أعمالهم، مع التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين والزوار، في انسجام مع توجه "المهرجان" إلى تقديم الثقافة بصيغ حيّة ومتنوعة.

ويواصل "المهرجان" فعالياته طوال سبعة أيام من 9 - 15 يناير الجاري، ويفتتح أبوابه يوميًا من الرابعة عصرًا حتى منتصف الليل.