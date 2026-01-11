إسرائيل وأميركا تبحثان التدخل في إيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشفت مصادر إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ناقشا إمكانية التدخل الأميركي في إيران خلال مكالمة هاتفية أمس السبت.

أعلنت إسرائيل حالة تأهب قصوى تحسباً لتدخل أميركي محتمل في إيران وسط الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفقاً لثلاثة مصادر إسرائيلية نقلتها وكالة (رويترز).

وأكد مسؤول أميركي إجراء المكالمة دون الخوض في تفاصيلها.

يأتي هذا النبأ في ظل زخم جديد للتدخل الأميركي بعد أن نجحت إدارة ترامب في إخراج نيكولاس مادورو من فنزويلا. كما شنت الولايات المتحدة غارات جوية على إيران الصيف الماضي.

وهدد دونالد ترامب مجدداً بالتدخل مساء أمس، حيث كتب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة".

ناشطون يخاطبون ترامب

وعلى صلة، وجّه 7 ناشطين إيرانيين رسالة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طالبوه فيها بالتدخل لمنع استمرار قتل المحتجين على يد قوات قمع النظام الإيراني.

وجاء في الرسالة أن قوات النظام الإيراني "هاجمت المستشفيات، واختطفت الجرحى وأرسلتهم مباشرة إلى السجون، ومنعت تسليم جثث القتلى إلى عائلاتهم، وواصلت القمع والقتل من خلال قطع الإنترنت ومنع نشر الأخبار الكاملة"، في الأيام الأخيرة.

وأضافوا: «لقد شهدنا هذه المأساة قبل 6 سنوات أيضًا في نوفمبر 2019، حين قُتل أكثر من 1500 مواطن إيراني بعيدًا عن أعين العالم. والآن، بعد أن أغلقت جميع السبل لوقف القمع وإنقاذ أرواح مواطنينا، فإن الخروج من هذا الوضع يتطلب مساعدة دولية».

وكتب هؤلاء الناشطون لترامب: «لقد وعدت ثلاث مرات حتى الآن بأنك ستقف إلى جانب الشعب الإيراني إذا قام النظام الإيراني بقتل المحتجين. حان الوقت الآن لتفي بوعدك من خلال اتخاذ إجراءات ضد آلة القمع، ومنع استمرار قتل شعب يطالب بالكرامة والعدالة والحرية».