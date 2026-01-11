شكرا لقرائتكم خبر جامعة الأمير سلطان ورودر فين تطلقان برنامج التدريب التنفيذي لإعداد الجيل القادم من قادة التواصل والعلاقات العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الأمير سلطان ورودر فين، وكالة التواصل والتسويق العالمية ، عن إطلاق برنامج التدريب التنفيذي لرودر فين، بعد ما يقارب 50 عامًا من النتائج المثبتة في أمريكا الشمالية وخارجها.

تهدف هذه المبادرة إلى تأهيل الجيل القادم من المتخصصين في العلاقات العامة والتواصل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الافتتاحية للبرنامج خلال الفترة من 7 إلى 21 يناير 2026، كبرنامج سنوي يمتد لثلاثة أسابيع، ويقدّم البرنامج تجربة تعليمية تطبيقية مكثفة من خلال ورش عمل تفاعلية، وتحليل دراسات حالة، وتنفيذ مشاريع عملية، بما يتيح للمشاركين الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، واكتساب فهم معمّق لقطاع التواصل الحديث وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يلائم السوق السعودية.

وفي هذا السياق، قالت صوفي سيمبسون ، الرئيسة التنفيذية لشركة رودر فين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يمثل تعاوننا مع جامعة الأمير سلطان خطوة مهمة نحو تطوير مستقبل قطاع التواصل في المملكة. يتيح البرنامج للطلاب التعلم المباشر من خبرات عالمية، ويسهم في ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية، بما يمكّنهم من الانطلاق في مسيرتهم بثقة وإبداع."

ويُختتم البرنامج بحفل تكريم للمشاركين المتميزين، مع إتاحة فرص الانضمام إلى رودر فين، في إطار مسار مهني يهدف إلى تمكين الخريجين من دخول سوق العمل بثقة وجاهزية عالية.