شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى ضد SpaceX بعد طرد الموظفين بشكل غير قانونى لانتقادهم إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة SpaceX شكوى من المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB)، تزعم أن الشركة طردت الموظفين بشكل غير قانوني بسبب كتابتهم خطابًا مفتوحًا ينتقد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، وفقا لتقرير theverge.

في العام الماضي، صاغت مجموعة من موظفي SpaceX خطابًا مفتوحًا للتعبير عن مخاوفهم بشأن كيف أن سلوك " ماسك " "مصدر متكرر للإلهاء والإحراج".

في ذلك الوقت، كان ماسك يحاول الاستحواذ على تويتر، والذي أعاد تسميته لاحقًا إلى X بعد سيطرته على الشركة، وقامت شركة SpaceX بعد ذلك بطرد الموظفين الذين ساعدوا في كتابة الرسالة.

وفي الشكوى المقدمة، اتهمت NLRB شركة SpaceX باستجواب العمال حول تورطهم في الرسالة وطلبت من الموظفين عدم مناقشة هذه المقابلات، وقالت المتحدثة باسم NLRB كايلا بلادو لرويترز إن SpaceX انتهكت الحق الفيدرالي للعمال في الضغط بشكل جماعي من أجل ظروف أفضل.

وتزعم وكالة العمل أن SpaceX "خلقت انطباعًا بالمراقبة" من خلال قراءة وعرض لقطات شاشة للرسائل بين الموظفين، مضيفة أن الشركة حاولت منع الموظفين من تسليم الرسالة المفتوحة.

ويُزعم أيضًا أن SpaceX دعت الموظفين إلى الاستقالة وهددت بتسريحهم إذا شاركوا في أنشطة منظمة.

وتطلب NLRB من SpaceX نشر إشعار حول حقوق الموظفين لمدة 120 يومًا، وتريد من الشركة أن تكتب خطابات اعتذار لكل موظف قامت بفصله، من بين أمور أخرى من المقرر عقد جلسة استماع مع قاضي القانون الإداري في NLRB (ALJ) في 5 مارس 2024، بشرط ألا تحاول SpaceX تسوية التهم، أيًا كان القرار الذي يتخذه القاضي، فيمكن استئنافه أمام المجلس ونقله إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية.