شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير.. تحديث iOS 17.3 Beta 2 يحدث عطلا في بعض أجهزة iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب الإصدار التجريبي الثاني من iOS 17.3 الذي أصدرته شركة Apple، في حدوث مشكلات كبيرة لبعض مالكي iPhone، لذلك قد يرغب المستخدمون الذين لم يقوموا بتثبيت البرنامج الجديد بعد في تأجيله، وفقاً لموقع macrumors.

كما أشارت التقارير الواردة في منتديات MacRumors وTwitter وMastodon، وجد بعض مالكي iPhone‌ الذين حاولوا التحديث إلى iOS 17.3 beta 2 أن أجهزتهم عالقة في حلقة تمهيد مع شاشة سوداء فارغة تحتوي على عجلة دوارة مجمدة.

يبدو أن الاستعادة إلى الإصدار السابق من iOS 17.3 أو برنامج إصدار iOS 17.2.1 تعالج المشكلة، ولكن قد يواجه المستخدمون الذين ليس لديهم نسخة احتياطية مشكلات في عملية الاستعادة.

لا يبدو أن جميع مستخدمي iPhone‌ قد تأثروا، حيث أن بعض أجهزة iPhone التي تم تحديثها إلى iOS 17.3 beta 2 قد مرت بشكل جيد.

ولم تعلق شركة آبل بعد على هذا الخطأ، ولكن من المحتمل أن يتم سحب الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل iOS 17.3 في المستقبل القريب حتى تتم معالجة المشكلة.