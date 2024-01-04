شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخفض تكلفة اشتراك العلامة الذهبية للشركات على X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفض إيلون ماسك تكلفة العلامة الذهبية للشركات على تويتر، والتي تسمى الآن X، وتبلغ تكلفة الخطة الجديدة الآن 200 دولار أمريكي شهريًا، وفقاً لموقع indiatoday.

منذ أن استحوذ إيلون ماسك على تويتر في أكتوبر 2022، لم تعد منصة التواصل الاجتماعي كما كانت، بدءًا من تغيير العلامة التجارية إلى X والسماح للمستخدمين بتحميل تغريدات ومقاطع فيديو أطول بكثير، تم إدخال الكثير من التغييرات، كان أحد أكبر التغييرات هو رحيل العلامة الزرقاء للعديد من المستخدمين، حيث قرر ماسك أن المستخدمين لن يحصلوا بعد الآن على علامة الاختيار الثمينة لكونهم مؤثرين أو مشهورين، ولكنهم لن يحصلوا عليها إلا إذا اشتركوا في X Premium مقابل الدفع.

بالنسبة للشركات، تم تقديم نظام تحقق منفصل حيث يمكنهم الحصول على علامة صفراء، تم تقديم تكلفة هذه الخطة لتصل إلى 12000 دولار أمريكي سنويًا، لكن الآن، قدم ماسك خططًا أرخص.

يقدم Elon Musk خطة أرخص للمنظمات التي تم التحقق منها، في تغريدة، ذكر X Verified أن هناك الآن فئة اشتراك أساسية جديدة للشركات التي ترغب في التحقق منها على المنصة، ويُطلق على هذا المستوى اسم "الطبقة الأساسية للمنظمات التي تم التحقق منها"، وهو متاح مقابل 200 دولار أمريكي شهريًا أو 2000 دولار أمريكي سنويًا، وتضيف التغريدة أن هذا المستوى "مصمم للشركات الصغيرة".

وجاء في التغريدة: "المستوى الأساسي الجديد للمنظمات التي تم التحقق منها متاح الآن مقابل 200 دولار شهريًا أو 2000 دولار سنويًا، وتم تصميمه للشركات الصغيرة، ويتلقى المشتركون أرصدة إعلانية ودعمًا ذا أولوية لتمكين نمو أسرع على X".

في العام الماضي، أعلن إيلون ماسك عن قراره بإزالة العناوين الرئيسية من روابط المقالات التي تمت مشاركتها على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، وكان قطب التكنولوجيا قد قال إن هذا من شأنه تحسين القيمة الجمالية لكل منشور، وفي أكتوبر، اختفت العناوين الرئيسية من المنصة تمامًا.

ومع ذلك، ذكر تقرير حديث صادر عن The Verge أن العناوين الرئيسية عادت الآن إلى X ولكن مع بعض التغيير، وهي لا تظهر في مربع أبيض منفصل مثل الأيام الخوالي، ولكنها تظهر كتراكب بدلاً من ذلك.

كشف التقرير أن العناوين الرئيسية قد عادت إلى X، لكنها أصغر بكثير وتظهر كتراكبات، وأظهرت لقطة شاشة شاركها المنشور أن العناوين الرئيسية تظهر بخط أصغر، باللون الأبيض، كتراكب على صورة الرابط، وهذا مشابه للطريقة التي كان X يعرض بها الروابط حتى الآن، وتعرض كل صورة تحتوي على رابط اسم موقع الويب المصدر في أسفل اليسار.