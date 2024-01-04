شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسحب الإصدار iOS 17.3 Beta 2 من التثبيت بسبب خلل فى iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت شركة أبل اختبار iOS 17.3 Beta 2 مؤقتًا بعد أن أبلغ المستخدمون عن خطأ يتسبب في سلسلة متكررة من إعادة التشغيل (boot loop) على أجهزة iPhone الخاصة بهم، ويحقق عملاق التكنولوجيا في المشكلة ويخطط لإعادة إصدار النسخة التجريبية قريبًا، وفقاً لموقع indiatoday.

أصدرت أبل مؤخرًا الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل iOS 17.3 للمطورين والجمهور من خلال برنامج Apple Beta Software الخاص بها، ومع ذلك، منذ إصدار الإصدار التجريبي من آخر تحديث لنظام iOS 17، بدأ العديد من المستخدمين في الإبلاغ عن خطأ فادح تسبب في سلسلة متكررة من إعادة التشغيل (boot loop) علي أجهزة iPhone الخاصة بهم بعد تثبيت الإصدار التجريبي الأخير، ولمعالجة هذه المشكلات، قامت شركة Apple بسحب تحديث iOS 17.3 beta 2 وتجري تحقيقًا في الأمر.

انتقل العديد من مستخدمي iPhone، بما في ذلك أصحاب iPhone 12 وiPhone 13 وiPhone 14 وسلسلة iPhone 15، إلى المنصة X (Twitter سابقًا) لمشاركة مشكلاتهم مع iOS 17.3 Beta 2، وكشفوا عن ذلك بمجرد تحديث أجهزتهم ومع التحديث، دخلت أجهزتهم في حلقة مفرغة، والحل الوحيد الذي يبدو أنه يحل المشكلة هو فرض إعادة ضبط المصنع وفلاش صورة مستعادة (من المحتمل أن يكون iOS 17.3 beta 1) من جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي.

على الرغم من أنه لم يواجه جميع المستخدمين الذين قاموا بتنزيل تحديث iOS 17.3 الأخير مشكلة في إعادة التشغيل، فقد أوقفت شركة Apple توزيع الإصدار التجريبي الثاني من iOS 17.3، وفقًا للسجل الذي شاركه المطور Guilherme Rambo على Mastodon، قد يكون سبب هذا الخطأ في إعادة التشغيل هو تحطم في اللوحة الخلفية، "استنادًا إلى سجل الأعطال، من المرجح أن يحدث ذلك لأولئك الذين لديهم ميزة "النقر الخلفي" ممكّنة، ويبدو أن الأنظمة الفرعية الأخرى لإمكانية الوصول تتأثر بنفس الخطأ، ولكن هذا العطل هو الذي يسبب إعادة التشغيل.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة للميزات الجديدة، فإن تحديث iOS 17.3 القادم سيجلب تحديثين كبيرين على جهاز iPhone الخاص بك، وتشمل الميزات حماية الأجهزة المسروقة وقائمة التشغيل التعاونية.

والجدير بالذكر أن iOS 17.3 Beta 2 ليس هو الإصدار النهائي من تحديث iOS 17.3 وقد تضيف Apple المزيد من الميزات قبل الإصدار الرسمي لتحديث البرنامج لمستخدمي iPhone.