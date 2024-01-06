شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كانت تحقق 700 ألف دولار يوميًا.. إيقاف لعبة "كيم كاردشيان" على الموبايل بعد 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت كيم كاردشيان لعبتها المحمولة التي حققت نجاحًا كبيرًا "Kim Kardashian: Hollywood"، حيث قامت Glu Mobile بتطوير اللعبة المجانية، والتي حققت نجاحًا فوريًا عندما تم إطلاقها في عام 2014، وقد تحدت اللعبة اللاعبين لرفع شهرتهم من القائمة الإلكترونية إلى القائمة الأولى، مما يعكس طريق المؤثر إلى الحياة العامة.

وفي يوم الأربعاء، أعلن المطور Glu في منتدى المستخدمين أن الشركة ستوقف اللعبة، وقالت الشركة إن اللاعبين الذين قاموا بتثبيت اللعبة بالفعل يمكنهم الاستمرار في لعب "Kim Kardashian: Hollywood" حتى 8 أبريل 2024، وبعد ذلك، قال Glu إن اللعبة ستصبح غير متاحة للجميع.

وقد تمت إزالة التطبيق بالفعل من متجر Apple App Store ومتجر Google Play، وبحسب ما ورد كانت اللعبة تجني 700 ألف دولار في اليوم بعد أشهر من إطلاقها، وبحلول عام 2016، حقق تطبيق الهاتف المحمول ما يقرب من 16 مليار دقيقة من اللعب.

وفي قصة غلاف مجلة فوربس في يوليو 2016، أفاد المنشور أنه تم تنزيل اللعبة 45 مليون مرة، وحققت إيرادات بقيمة 160 مليون دولار وكسبت كارداشيان ما يقدر بـ 45 مليون دولار في هذه العملية، وشكرت كارداشيان المستخدمين وGlu في بيان مشترك مع TMZ: "أنا ممتنة جدًا من أعماق قلبي لكل من أحب ولعب "Kim Kardashian: Hollywood" في السنوات العشر الماضية".

وتابعت: "كانت هذه الرحلة تعني الكثير بالنسبة لي، لكنني أدركت أن الوقت قد حان لتركيز هذه الطاقة في اهتمامات أخرى. وسأظل مصدر إلهامي إلى الأبد من هذا المجتمع الذي بنيناه معًا"، وقد ألهم التطبيق العديد من الألعاب المقلدة من النجوم بما في ذلك تايلور سويفت وبريتني سبيرز وكاتي بيري ونيكي ميناج.