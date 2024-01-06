شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ فولكان سينتور يصل إلى منصة الإطلاق لأول مرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل صاروخ جديد قوي إلى المنصة في أول إقلاع له على الإطلاق، حيث تخطط شركة United Launch Alliance (ULA) لإطلاق صاروخها فولكان سينتور Vulcan Centaur، الذى وصل إلى Space Launch Complex-41 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، مما جعله على هدف الإطلاق المخطط له يوم الاثنين الموافق 8 يناير الجاري.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه من المقرر أن يتم هذا الإطلاق الساعة 2:18 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين أي الساعة 9:18 صباحا بتوقيت مصر، وسيرسل مركبة الهبوط الخاصة Peregrine نحو القمر.

سيحل الصاروخ Vulcan Centaur الذي يبلغ طوله 202 قدمًا (62 مترًا) محل صواريخ Atlas V وDelta IV التابعة لشركة ULA، والتي أرسلت العديد من الحمولات البارزة إلى السماء على مدار العقود القليلة الماضية.



صاروخ الفضاء قطع الصاروخ الجديد مسافة 0.3 ميل (0.5 كيلومتر) من مقره هذا الصباح بمساعدة عربات السكك الحديدية وآلات الجنزير التي تدفع المنصة بأكملها، التي يبلغ وزنها 1.7 مليون رطل (771000 كجم) على طول المسارات أعلى التل إلى منصة الإطلاق. كتب توري برونو، الرئيس التنفيذي لشركة ULA، في منشور X خاص به اليوم، "هذا مشهد جميل الآن"، والذي شارك صورة لفولكان سنتور باللونين الأحمر والأبيض وهو يقف فوق المنصة.

منصة الاطلاق

وسيمثل الإطلاق يوم الاثنين أيضًا أول ظهور لمركبة Peregrine، وهي مركبة هبوط آلية على القمر صنعتها شركة Astrobotic في بيتسبرج.

تنطلق Peregrine عبر برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية التابع لناسا، والذي يهدف إلى تمهيد الطريق لمهمات رواد الفضاء Artemis التابعة للوكالة.