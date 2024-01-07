5 منتجات عفا عليها الزمن لا تزال Apple تبيعها في 2024

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تحرص شركة Apple على تحديث منتجاتها من حين لآخر والتخلص من الأجهزة والملحقات التي عفا عليها الزمن ومع ذلك لا تزال هناك بعض المنتجات القديمة التي تبيعها أبل حتى الآن ولا أحد يعلم إلى متى سوف تستمر الشركة في بيعها عبر متجرها على الإنترنت ولنتعرف على 5 منتجات قديمة من آبل، لا تزال تُباع في العام الجديد 2024.

محرك USB SuperDrive

تم طرح محرك ابل USB SuperDrive جنبًا إلى جنب مع جهاز ماك بوك Air الأصلي في عام 2008، وهو عبارة عن محرك أقراص CD/DVD خارجي وهو متوافق مع أي جهاز ماك تم طرحه في نفس العام أو الإصدارات الأحدث التي لا تحتوي على محرك أقراص ضوئية مضمن، وبالرغم من أن محرك Apple قد عفا عليه الزمن إلا أنه يظل متاحًا في متجر آبل عبر الإنترنت ويبلغ سعره 79 دولارًا، ومن أجل استخدامه مع جهاز ماك بوك حديث ستحتاج إلى محول USB-A إلى USB-C حيث تم إيقاف آخر جهاز ماك بوك مزود بمحرك أقراص CD/DVD مدمج في عام 2016.

محول ماج سيف

مقابل 9.99 دولارًا فقط، سوف تكون قادر على امتلاك محول آبل الصغير ماجسيف إلى ماجسيف 2. ويتيح لك محول أبل القديم، استخدام موصل MagSafe في شاشه LED Cinema Display (24 أو 27 بوصة) أو شاشة ثاندربولت أو محول الطاقة MagSafe لشحن أي جهاز ماك مزود بمنفذ MagSafe 2.

ملحوظة (تحولت آبل منذ عام 2021 إلى MagSafe 3).

سماعة آبل السلكية EarPods

تخلت Apple عن مقبس سماعة الرأس 3.5 مم بدءا من آيفون 7 و آيفون 7 بلس في 2016، ومع ذلك، تواصل الشركة بيع سماعتها السلكية Apple EarPods مع مقبس سماعات رأس 3.5 مم بسعر يصل إلى 19 دولارًا كما توفر خيارات أخرى حيث يمكن شراء السماعة مع منفذ لايتنينج أو USB-C.

ملحوظة (أجهزة ماكينتوش لا تزال لديها مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 مم)

محول قفل أمان لجهاز Mac Pro

على الرغم من أننا في عام 2024، إلا أن ابل لا تزال تبيع محول قفل الأمان Security Lock Adapter لأجهزة ماك برو التي تم إطلاقها في 2013، ومن خلال محول قفل الأمان الذي يمكن شرائه مقابل 49 دولارا، سوف تتمكن من توصيل أي قفل تابع لشركة Kensington أو أي أقفال أخرى مشابهة بجهاز الماك برو القديم الخاص بك من أجل حماية جهازك ومنع الوصول وسرقة المكونات الداخلية للكمبيوتر.

عجلات الماك برو

هل تتخيل أن بإمكانك إضافة عجلات من المطاط والفولاذ المقاوم للصدأ إلى جهاز ماك برو الخاص بك (إصدار 2019 والطرز الأحدث) مقابل 699 دولار، وهكذا سوف تكون قادر على تحريك الجهاز لأي مكان بسهولة، غير انها تبيع أقدام ثابتة بحيث يرتكز عليها الجهاز بدون ان يتحرك

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وهكذا نكون وصلنا لختام مقالنا عن 5 منتجات قديمة لم يعد الجميع بحاجة إليها ومع ذلك، لا تزال آبل تبيعها عبر متجرها على الإنترنت في 2024، وقد تتسائل لماذا لا تزال تلك المنتجات متاحة على متجر Apple الإلكتروني، ويمكن القول بأن تلك المنتجات ربما تكون قديمة لكنها قد تكون مناسبة للأشخاص الذين يبحثون عن خيارات أكثر بأسعار معقولة أو الذين يفضلون الملحقات الكلاسيكية التي عفا عليها الزمن.