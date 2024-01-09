شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية التحكم في مصدر الصوت عند تسجيل الشاشة على هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تواجه صعوبة في تسجيل صوتك عند تسجيل فيديو شاشة على هاتف iPhone الخاص بك، فهناك العديد من الطرق لتسجيل كل من الشاشة والصوت معًا (باستخدام هاتف ثانٍ، أو إضافة تعليق صوتي لاحقًا، وما إلى ذلك)، فإن الطريقة الأكثر ملاءمة هي استخدام الخيار المدمج الذي توفره Apple، وكل ما يتطلبه الأمر هو ضغطة واحدة، وفقاً لموقع indiatoday.

كيفية تسجيل شاشة الأيفون بالصوت

سواء كان ذلك لمقطع فيديو تعليمي تريد استخدامه على قناتك الخاصة على YouTube أو لمقطع فيديو تريد إرساله إلى الأصدقاء أو العائلة لإخبارهم عن ميزة معينة في iPhone، يعد تسجيل الشاشة أداة ممتازة يمكنك الاعتماد عليها دائمًا، وأفضل ما في الأمر هو أنه يحتوي على خيار يتيح لك تسجيل الصوت أيضًا.

- للقيام بذلك، ما عليك سوى التوجه إلى مركز التحكم على جهاز iPhone الخاص بك، أسرع طريقة للوصول إلى مركز التحكم هي التمرير لأسفل من الحافة العلوية للهاتف، الآن، حدد موقع زر المسجل الصغير الموجود في الجزء السفلي الأيمن افتراضيًا، بجوار تطبيق التعرف على الموسيقى مباشرةً.

- استمر في الضغط على أيقونة تطبيق تسجيل الشاشة لبضع ثوانٍ وستظهر قائمة أخرى، وحدد موقع زر "الميكروفون" الذي سيتم عرضه في هذه القائمة المنبثقة، واضغط على هذا الزر حتى يظهر "تشغيل الميكروفون".

- عندما تقوم بتسجيل شاشة الأيفون الخاص بك، فإنه سوف يلتقط الصوت أيضًا، إذا كنت تريد تبديل خيار إيقاف الصوت، فيمكنك القيام بذلك عن طريق التوجه إلى قائمة تطبيق تسجيل الشاشة مرة أخرى والضغط على زر الميكروفون مرة أخرى.