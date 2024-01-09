شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة الموسيقى أثناء مكالمات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتساب أحد تطبيقات المراسلة الأكثر استخدامًا حول العالم ويستمر في طرح تحديثات جديدة لمحاولة تحسين تجربة المستخدمين، قبل بضعة أيام فقط، ظهرت تقارير تفيد بأن تطبيق واتساب يعمل على السماح للمستخدمين بالاتصال دون مشاركة أرقام هواتفهم وجلب وضع مظلم جديد لتقليل الضغط على أعين المستخدمين، والآن، تشير التقارير إلى أن النظام الأساسي المملوك لشركة Meta سيسمح للمستخدمين بمشاركة الموسيقى أثناء مكالمات الفيديو، وفقاً لموقع indiatoday.

يشير تقرير من WABetaInfo إلى أن واتساب مستعد تمامًا لرفع مستوى تجربة المستخدم من خلال تقديم ميزة جديدة، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين مشاركة الموسيقى الصوتية أثناء مكالمات الفيديو.

ووفقا للتقرير، يتم حاليًا اختبار الميزة بواسطة مستخدمي النسخة التجريبية، وعندما يقوم أحد المشاركين في مكالمة فيديو بمشاركة شاشته، سيتم نقل الصوت الذي يقوم بتشغيله على جهازه إلى الآخرين في المكالمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة لا تقتصر على المكالمات الفردية؛ وتمتد لتشمل مكالمات الفيديو الجماعية أيضًا، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة صوتية متزامنة في المحادثات الخاصة والمهنية.

علاوة على ذلك، تتيح الميزة للمشاركين في المكالمة مشاهدة مقاطع الفيديو معًا، ومن خلال تجربة الصوت المشترك أثناء مكالمات الفيديو، يمكن للمستخدمين مزامنة تجارب تشغيل الفيديو الخاصة بهم، ويفتح هذا إمكانيات لجلسات مشاهدة الأفلام الافتراضية أو أنشطة مشاركة المحتوى التعاونية، مما يزيد من الجانب الاجتماعي للمنصة.

ومن المقرر أن يتم طرح هذه الميزة تدريجياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتصل إلى المزيد من مستخدمي واتساب على أجهزة أندرويد.

بالإضافة إلى ذلك، يقال إن واتساب يعمل أيضًا على ميزة أخرى، سيتمكن المستخدمون قريبًا من التواصل مع بعضهم البعض دون الحاجة إلى مشاركة تفاصيل الاتصال، وستعمل هذه الميزة، المتوقعة في التحديث المستقبلي لعميل الويب، على تبسيط عملية البحث عن جهات الاتصال والاتصال بها على النظام الأساسي.

وكجزء من هذه الميزة، سيتمكن مستخدمو واتساب على Android وكذلك الويب من إنشاء اسم مستخدم لتخصيص ملفاتهم الشخصية، وهذا سيجعل من السهل عليهم التواصل مع الأصدقاء والعائلة وجهات الاتصال باستخدام معرف مختلف.