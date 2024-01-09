شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خسارة فى مركبة هبوط Peregrine بعد نفاد الوقود وتعرضها للخطر بالففضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير سبيس أن مركبة الهبوط Astrobotic's Peregrine يبدو أنها لن تفوز بسباق القمر الخاص، حيث عانت المركبة الفضائية من خلل خطير في نظام الدفع الخاص بها أمس، وفقا لتقرير سبيس.

وبعد وقت قصير من نشرها في الفضاء بواسطة صاروخ فولكان سنتور الجديد التابع لشركة United Launch Alliance (ULA) يبدو أن المشكلة ستمنع Peregrine من السفر إلى القمر كما هو مخطط له.

ولسوء الحظ، يبدو أن الفشل داخل نظام الدفع يتسبب في خسارة فادحة للوقود، ويعمل الفريق على محاولة تثبيت هذه الخسارة، ولكن نظرًا للموقف، فقد أعطينا الأولوية لتعظيم العلوم والبيانات التي يمكننا جمعها ، ونحن حاليًا نقيم ملفات تعريف المهمة البديلة التي قد تكون ممكنة في هذا الوقت.

وكتب Astrobotic ومقره بيتسبرج في تحديث على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) كان إطلاق Peregrine اليوم بمثابة لحظة كبيرة في رحلة الفضاء، لقد كان هذا بمثابة الظهور الأول الخالي من العيوب لصاروخ فولكان سنتور القوي، والذي سيحل محل صواريخ أطلس V ودلتا التابعة لشركة ULA.

وقد فتح ذلك حقبة جديدة من استكشاف القمر الخاص، أو كان من المفترض أن يحدث ذلك على أي حال.

وطار Peregrine كجزء من برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابع لناسا، والذي يضع الحمولات العلمية للوكالة على متن مركبة قمرية آلية خاصة، وكانت خمس حمولات ناسا على متن مركبة الهبوط في هذه الرحلة، بما في ذلك كاشف الإشعاع والعديد من أجهزة قياس الطيف، وقد تم تصميم أحدها للبحث عن أدلة على وجود جليد مائي تحت السطح.

وتعتقد وكالة ناسا أن الاستفادة من المركبات الفضائية الخاصة بهذه الطريقة سيسمح لها بإجراء مجموعة متنوعة من الأبحاث القمرية بسرعة وفعالية من حيث التكلفة، مما يساعد الوكالة على الاستعداد للبعثات المأهولة إلى القمر في إطار برنامج أرتميس الخاص بها .

وتأمل ناسا أيضًا أن يعزز CLPS قدرات قطاع الفضاء الخاص الأمريكي ويحفز الاقتصاد المتنامي خارج الأرض.

ومع ذلك، أكد مسؤولو وكالة ناسا أن كل مهمة CLPS هي اقتراح عالي المخاطر ومكافأة عالية،لم تنجح أي مركبة فضائية خاصة في الهبوط على سطح القمر على الإطلاق، لذلك من المتوقع حدوث بعض الإخفاقات على طول الطريق.

وقالوا، فى الواقع يبدو أن الوكالة تتعامل مع محنة Peregrine الحالية بخطىً سريعة.

وقال جويل كيرنز، نائب المدير المساعد للاستكشاف في مديرية المهام العلمية التابعة لناسا في واشنطن، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم: "كل نجاح ونكسة يمثلان فرصًا للتعلم والنمو، وسوف نستخدم هذا الدرس لدفع جهودنا لتعزيز العلوم والاستكشاف والتطوير التجاري للقمر.

وليست تجارب وكالة ناسا هي الحمولات الوحيدة التي كان من المفترض أن يحملها Peregrine إلى القمر، تحمل مركبة الهبوط إجمالي 20 حمولة، بما في ذلك أول مسبار قمري في المكسيك وكبسولة تذكارية من شركة سيليستيس للدفن الفضائي.

وآثار إدراج الكبسولة التذكارية اعتراضات من قبيلة نافاجو، التي قال رئيسها إن إيداع الرفات البشرية على القمر من شأنه أن يدنس جسدًا يعتبره العديد من السكان الأصليين مقدسًا.