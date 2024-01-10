شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير ملابس "جيم" عالية التقنية تصعقك بالكهرباء لتحسين ممارسة التمارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية لصدمة المستخدمين كهربائيا أثناء ممارسة الرياضة من خلال ملابس "الجيم"، والتى تبدو مثل ملابس التمارين العادية، والتى تكون عملية وعصرية إلى حد ما، فإن الثلاثي من العلماء الكوريين الذين أسسوا شركة Barunbio Energywear، والذين قدموا عرضًا فى معرض CES 2024 فى لاس فيجاس، قالوا إنهم صنعوا هذه الملابس لتوفير تحفيز كهربائى منخفض الطاقة فى جميع أنحاء الجسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا توجد حاجة لبطاريات، تحتاج هذه الملابس فقط إلى حركتك الخاصة لتشغيلها مثل الصدمة الكهربائية الساكنة الناتجة عن احتكاك الجوارب الصوفية على السجادة.

أما الفكرة وراء معدات الشركة، التي تسمى WE-Stim (للتحفيز الكهربائي القابل للارتداء)، هي أن هذا التحفيز الكهربائي الدقيق يساعد على تنشيط خلايا العضلات لتحسين أداء التمرين.

وهذه الملابس مخيطة بألياف خاصة تقوم بتوصيل الكهرباء، وكل ما تطلبه الأمر هو نسبة صغيرة من الفضة لمنح الخيوط قوتها.

وقال باتريك هوانج، المؤسس المشارك والمدير الفني، إن الفضة موجودة بنسب صغيرة، أقل من 5%، ولكن الجزيئات مرتبة بطريقة تجعل الألياف موصلة.

وأضاف هوانج: "عندما نتحرك، يمكن لجسمنا توليد كهرباء دقيقة"، موضحا "لكن هذه الطاقة تتبدد وغير مستخدمة وتضيع".

وأكد هوانج إن هذا يحاكي تأثيرات أجهزة التحفيز الكهربائي، والتي ثبت أنها تعزز تنشيط العضلات واسترخاء العضلات.

ويزعم العلماء، أن ارتداء معدات التحفيز الكهربائي يمكن أن يحسن أداء التمرين بنسبة 30%، ويقلل من إجهاد العضلات بنسبة 6% أوأكثر، بالإضافة إلى تسريع عملية التعافي أثناء الراحة.