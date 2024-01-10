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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير ملابس "جيم" عالية التقنية تصعقك بالكهرباء لتحسين ممارسة التمارين والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا توجد حاجة لبطاريات، تحتاج هذه الملابس فقط إلى حركتك الخاصة لتشغيلها مثل الصدمة الكهربائية الساكنة الناتجة عن احتكاك الجوارب الصوفية على السجادة.
أما الفكرة وراء معدات الشركة، التي تسمى WE-Stim (للتحفيز الكهربائي القابل للارتداء)، هي أن هذا التحفيز الكهربائي الدقيق يساعد على تنشيط خلايا العضلات لتحسين أداء التمرين.
وهذه الملابس مخيطة بألياف خاصة تقوم بتوصيل الكهرباء، وكل ما تطلبه الأمر هو نسبة صغيرة من الفضة لمنح الخيوط قوتها.
وقال باتريك هوانج، المؤسس المشارك والمدير الفني، إن الفضة موجودة بنسب صغيرة، أقل من 5%، ولكن الجزيئات مرتبة بطريقة تجعل الألياف موصلة.
وأكد هوانج إن هذا يحاكي تأثيرات أجهزة التحفيز الكهربائي، والتي ثبت أنها تعزز تنشيط العضلات واسترخاء العضلات.
ويزعم العلماء، أن ارتداء معدات التحفيز الكهربائي يمكن أن يحسن أداء التمرين بنسبة 30%، ويقلل من إجهاد العضلات بنسبة 6% أوأكثر، بالإضافة إلى تسريع عملية التعافي أثناء الراحة.
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