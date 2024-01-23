مميزات هواتف Samsung Galaxy S24 وكل ما اعلنت عنه سامسونج في Unpacked 2024

انتهى مؤتمر سامسونج Galaxy Unpacked 2024 أمس حيث كشف العملاق الكوري النقاب عن سلسلة Samsung Galaxy S24 والتي شملت كل من Galaxy S24 و Galaxy S24 بلس و Galaxy S24 Ultra إلى جانب مميزات الذكاء الإصطناعي Galaxy AI التي كان هناك الكثير من الضجة حولها خلال الفترة الأخيرة، والآن دعونا نبدأ في إستعراض ملخص حول مميزات هواتف Samsung Galaxy S24 وكل ما جاء في مؤتمر سامسونج Unpacked.

ما هو Galaxy AI؟

بدأت سامسونج المؤتمر بالتركيز على مميزات هواتف Samsung Galaxy S24 خاصة مع الذكاء الإصطناعي Galaxy AI والذي وصفته سابقا بأنه الشئ الضخم التالي القادم إلى سوق الهواتف الذكية، ويمكن القول بأن جالاكسي AI يقصد به جلب ودمج تقنيات الذكاء الإصطناعي للهواتف الذكية الخاصة بالشركة وفي نفس الوقت، ترغب سامسونج في أن تضع قوة الذكاء الإصطناعي في أيدي مستخدميها هذا ما ظهر عندما كشفت عن ميزات Galaxy AI القادمة لهواتفها الجديدة Galaxy S24، مميزات هواتف Samsung Galaxy S24 مع الذكاء الاصطناعي رهيبة، وتضع سامسونج لمحات قوية تحت اسم Galaxy AI.

مميزات هواتف Samsung Galaxy S24 بالذكاء الاصطناعي

هل تعرف هواتف Google pixel 8 ومميزات الذكاء الاصطناعي بها؟ يمكن القول بأن جزء كبير من هذه المزايا وصل الى هواتف سامسونج، تقريبًا المزايا التي تعتمد على Google photos هي المزايا الوحيدة التي لم تصل بعد الى الهاتف، وستصل مع الوقت الى باقي هواتف اندرويد بالتأكيد (او لمشتركي Google one بمعنى اصح) الآن لدينا مجموعة مزايا رائعة في هواتف سامسونج تجعل هذه الهواتف من أذكى الهواتف الذكية على الإطلاق، فما الجديد؟

الترجمة المباشرة

الترجمة المباشرة أو Live Translate تعتبر من الميزات المثيرة والرائعة التي سيجلبها الذكاء الإصطناعي لمستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي إس 24 لأنها تعمل على حل مشكلة اللغة المختلفة بين الأشخاص وهكذا عندما تحاول التواصل عبر مكالمة هاتفية مع شخص ما يتحدث لغة غير لغتك، سوف تعمل ميزة Live Translate على الترجمة الفعلية أثناء المكالمة ولحماية الخصوصية، يتم معالجة المعلومات والترجمة على جهازك، وحتى الآن هناك حوالي 13 لغة مدعومة وسوف يتم إضافة المزيد من اللغات بما في ذلك العربية قريبا.

المترجم الفوري

المترجم الفوري أو Interpreter ميزة جديدة من سامسونج تعمل بدون باقة أو واي فاي ومن خلالها سوف تتمكن من التحدث وجها لوجه مع أي شخص يتحدث بلغة لا تفهمها، ووفقا لسامسونج، باستخدام Interpreter، يمكن ترجمة المحادثات المباشرة على الفور على شاشة الهاتف حيث تكون مقسومة لنصفين بين شخصين يقفون مقابل بعضهما البعض من أجل مساعدتهما على قراءة نص مكتوب لما قاله الشخص الآخر بلغة مختلفة على غرار ترجمة جوجل.

ميزة Chat Assist

مع ميزة Chat Assist سوف تكون قادر على تنسيق وإعادة صياغة وتحسين الرسائل النصية الخاصة بك وكتابتها بأنماط وأشكال مختلفة مثل الكتابة والرسمية والأكاديمية أو بشكل مهذب أو بالعامية إلى جانب نغمات أخرى مختلفة بكل سهولة تتناسب مع كل منصة وكل موقف.

ميزة Android Auto

يمكن للذكاء الاصطناعي المدمج في لوحة مفاتيح هاتف سامسونج ترجمة الرسائل في الوقت الفعلي بـ 13 لغة وهكذا وأثناء قيادتك للسيارة، كل ما عليك فعله هو القيام بحذر وأمان واترك الباقي على ميزة الذكاء الإصطناعي لأنه سيقوم بتلخيص الرسائل الواردة تلقائيًا واقتراح الردود والإجراءات ذات الصلة عبر الأوامر الصوتية، مثل إرسال وقت الوصول المتوقع لشخص ما، حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع الاستمرار في التركيز على الطريق.

ميزة Note Assist

سوف تعثر على ميزة Note Assist التي تعمل بالذكاء الإصطناعي داخل تطبيق ملاحظات سامسونج ومن خلالها سوف تتمكن من إدارة وتنظيم ملاحظاتك وحتى تلخيصها وإعداد قوالب مخصصة لها بكل سهولة، كأن تقوم بتنظيم الملاحظات او تحويل الخطوط كلها الى استقامة واحدة او تلخيص الملاحظات كلها الى نقاط.

ميزة Circle to Search

قررت سامسونج الإستعانة قدرات جوجل الخارقة في البحث ودمجها بتقنيات الذكاء الإصطناعي الخاص بها لتقديم ميزة Circle to Search والتي سوف تمنحك القدرة في البحث والعثور على أي شئ يوجد على هاتفك الذكي، من أجل استخدام الميزة، ارسم دائرة حول العنصر المراد البحث عنه وبعدها سيجلب لك قوقل النتائج الخاصة بالعنصر في ثواني.

ميزة Transcript Assist

أحد الميزات الجديدة الرائعة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل الكلام إلى نص لنسخ التسجيلات وتلخيصها وحتى ترجمتها ويمكن لميزة Transcript Assist التعامل مع الملاحظات والتسجيلات والملفات الصوتية وترجمتها أو تحويلها مباشرة إلى رسائل نصية دون مشكلة.

مميزات Galaxy AI مع كاميرا Galaxy S24

علاوة على ذلك، دمجت سامسونج تقنيات Galaxy AI مع كاميرا Galaxy S24 لتقدم لنا طريقة ثورية في إلتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات، والآن مع أدوات التحرير الإحترافية التي تعمل بالذكاء الإصطناعي، سوف تتمكن عبر هاتف سامسونج جالاكسي إس 24 الترا من تعديل وتحرير صورك وفيديوهاتك كما لو كان كنت خبيرا في الفوتوشوب كما سيتم اقتراح تعديلات مناسبة بحسب كل صورة، لكن هذا ليس كل شئ، مع Galaxy AI، سيتيح الذكاء الاصطناعي للمستخدمين ضبط مكان وموضع العنصر وإنشاء خلفية ممزوجة بشكل مثالي في مكانها الأصلي. وبالنسبة للفيديوهات، إذا كان هناك حاجة إلى إبطاء مقطع فيديو خاص بك، فيمكن للحركة البطيئة الفورية الجديدة إنشاء إطارات إضافية بناءً على الحركات لإبطاء اللحظات المليئة بالإثارة بسلاسة للحصول على مظهر أكثر تفصيلاً.

مميزات هواتف Samsung Galaxy S24 الخاصة

هواتف Galaxy S24 نفسها تحمل مميزات تميزها عن باقي الهواتف الأخرى، سواء من ناحية الاداء او من ناحية الشاشة او من ناحية الدعم، ان وضعت للهواتف 5 عواميد تقيم الهاتف، فإن هواتف سامسونج تعتمد في هذه العواميد الخمسة على التيتانيوم، هواتف سامسونج الجديدة مميزة فعلًا وكنا نشاهد المؤتمر ونحن نرى ان سامسونج تُخبرنا، هذه هواتفكم وهذه انسب ما يمكن لكم، فما المميز في الهواتف نفسها؟

الدعم والتحديثات

لفترة طويلة من الوقت تربعت سامسونج على عرش الدعم والتحديثات، كانت هي الوحيدة التي تقدم 4 أعوام من التحديثات الرئيسية، حتى جائت جوجل وقررت ان تضع 7 اعوام من التحديثات في هواتفها بداية من البكسل 8، هل تسكت سامسونج؟ في S24 قررت سامسونج ان تضع هي كذلك 7 اعوام من التحديثات في هواتفها بشكل رئيسي لتجعل هواتفها من افضل الهواتف في عالم التحديثات فهذه خطوة إيجابية جديدة من سامسونج، وكشخص مستعمل لهواتف سامسونج فانا احب تحديثاتها

تحسين في مواد التصنيع

بالنسبة للهواتف فقد تطورت المواد التي يتم تصنيع الهواتف منها، بتقديم زجاج Corning Gorilla Glass Armour الجديد للشاشات، مع تطوير كبير في النسخة الالترا بتقديم إطار من التيتانيوم مثلما فعلت ابل في الايفون 15 برو، حتى الهواتف العادية تحصل على إطار من الألمونيوم المُدرع الأقوى من الألمونيوم العادي، فهذا جيد للهواتف.

لمحات عن أداء جيد في النسخ العادية – أداء ممتاز في النسخة الألترا

المعالج الجديد Exynos 2400 هو معالج عُشاري النواة، رغم ان معالجات اكسينوس لا تصل في جودتها الى جودة معالجات كوالكوم الا ان معالجات اكسينوس هذا العام تبدو جيدة، خاصة مع اختبار أداء هذه المعالجات والذي بين ان الاكسينوس في مستوى جيد هذا العام ومتقدم خاصة من ناحية الألعاب بسبب دعمه لتقنية تتبع الأشعة Ray Tracing، ومع ذلك لازالت هذه المعالجات اضعف من معالجات كوالكوم، لكن على أي حال كوالكوم او اكسينوس لديك معالجين قويين في الهواتف، خاصة مع النسخة الالترا التي تصدر بمعالج كوالكوم فقط.

تصوير ممتاز

لازالت كاميرات هواتف سامسونج في مستوى آخر مميز، تستطيع من هذه الكاميرات الحصول على صور ذات جودة عالية وممتازة في أي وقت، ومع مزايا الذكاء الاصطناعي الذي أضافتها سامسونج فإن الكاميرات ستعمل على تحسين جودة الصور والفيديوهات المُلتقطة بشكل أكبر لتحصل على صور افضل عن كل عام، في الواقع ان كاميرات سامسونج في هذه الهواتف رغم عدم تطورها من ناحية الهاردوير لازالت مثالية للاستعمال في المستقبل فتحسينات السوفتوير هي التي ستقدم تطورًا ملحوظًا فيها.

لازالت الشاشة الأفضل

جزء الشاشة من الأجزاء المهمة جدًا في هذه الهواتف من رأيي، الشاشة ممتازة ولازالت ممتازة، لكن اكثر ما لفت انتباهي هو تحسين سامسونج للشاشة الخاصة بنسخة الالترا بإضافة طبقة مضادة للإنعكاسات على الشاشة، هذه الطبقة ستساعد الهاتف على ظهور الصورة بشكل أفضل تحت أشعة الشمس مع اهتمام بالألوان السوداء، فهذا جيد جدًا.

بطاريات طويلة العمر مع شحن سريع (تقريبًا)

البطاريات، تبقى مشكلة سامسونج في هواتفها خاصة الهواتف الصغيرة هي البطارية، سامسونج استطاعت هذه المرة تقديم بطارية منافسة بحق، من المفترض بتقديم تطوير في المعالج، مع تحسين نظام التبريد فإن هواتف اس 24 هذه المرة ستصمد بشكل أكبر على الشحن الواحدة، هذا الأمر يتطلب اختبارات شديدة لكن سامسونج تقول هذه المرة ان البطاريات ستصمد يوم كامل، بالنسبة للشحن فلازال الشحن السريع بقدرة 45 وات في الالترا والبلس و25 وات في النسخة العادية، لا شيء جديد، نتمنى ان تزيد هذه السرعة في أي وقت قريب.

سعر هواتف Samsung Galaxy S24

مميزات هواتف Samsung Galaxy S24 كثيرة خاصة مع اسم Galaxy AI، وبالتأكيد ستكون سبب في تسعير الهواتف بشكل أغلى، بالنسبة للسعر العالمي فإن الأسعار هي 800 دولار و1000 دولار و1300 دولار للإصدارات الثلاثة تباعًا، في السعودية بلغ التسعير 3250 و4000 و5000 ريال سعودي للإصدارات الثلاثة كذلك، بينما في الإمارات وصلت الأسعار الى 3200 و3700 و5100 درهم إماراتي، بينما في مصر لا يوجد اي حديث رسمي عن التسعير بعد، وننتظر التسعير الرسمي منها، لكن مع لمحات على بلوغ سعر الالترا 77777 جنيه مصري، حتى تاريخ هذا المقال وعلى موقع سامسونج لا تسعير رسمي بعد للهواتف.

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