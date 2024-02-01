تكنولوجيا: أعضاء مجلس الشيوخ يستجوبون مارك زوكربيرغ والمديرين التنفيذيين لـ Tiktok و X لفشلهم في حماية القاصرين والأطفال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم استجواب مارك زوكربيرج من Meta وليندا ياكارينو من X، وشو زي تشيو من TikTok، والعديد من الرؤساء التنفيذيين البارزين الآخرين لوسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء خلال شهادتهم أمام لجنة بمجلس الشيوخ.

وقد تعرض قادة تكنولوجيا المعلومات هؤلاء لانتقادات شديدة من المشرعين على جانبي الممر بسبب ما اعتبر استجابتهم غير الكافية للمشكلة المتزايدة المتمثلة في استغلال الأطفال عبر الإنترنت.

أشرف رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، السيناتور ديك دوربين، على الاستجواب، وأعرب عن استيائه من عدم تقدم الشركات في مجال حماية الأطفال.

كما قد شدد على الادعاءات التي قدمها موظفوه بأن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ قد رفض تمويل المبادرات التي تعزز سلامة الأطفال.

أعرب المشرعون من كلا الحزبين عن اتفاقهم مع مخاوف دوربين، مشيرين إلى الزيادة المثيرة للقلق في محتوى الوسائط الاجتماعية الذي يستهدف الأطفال (CSAM) وغيرها من المعلومات الخطرة.

وطالبوا الشركات بالاستجابة لهذه المشكلات على الفور من خلال وضع مبادئ توجيهية أقوى للتحكم في المحتوى وتخصيص المزيد من الأموال لبرامج حماية الطفل.

ويزعم أن الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرغ، رفض التمويل للمبادرات التي تهدف إلى حماية الأطفال، على الرغم من أن أعضاء فريقه نصحوا بشدة بعدم القيام بذلك. وأثار الرفض انتقادات ومطالبات متزايدة بالمسؤولية.

كانت المواضيع الرئيسية للمناقشة طوال جلسة الاستماع هي استغلال الأطفال وكمية المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يصور الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وجادل أعضاء مجلس الشيوخ بأن الشركات الرقمية العملاقة غير الخاضعة للتنظيم قد أنشأت منصات إدمانية تضر بالصحة العقلية للمستهلكين الشباب. والقصد من ذلك هو التأثير على القوانين التي تتطلب من الشركات وضع سلامة الأطفال في المقام الأول.

تم رفع سلسلة من الدعاوى القضائية ضد شركة Meta في الأشهر الأخيرة، بدعوى أن منصاتها تعرض سلامة القاصرين للخطر بشكل خطير. ورفع المدعي العام لولاية نيو مكسيكو دعوى مدنية ضد الشركة، مدعيًا أن تطبيقات Meta جعلت من السهل على المحتالين الجنسيين استغلال القاصرين ونشر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

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