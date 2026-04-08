تكنولوجيا: شاشة 2K Monitor A27Qi 2026 من شاومي تنطلق في الأسواق الأوروبية بمعدل تحديث 120 هرتزاً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي شاشتها الاقتصادية الجديدة في الأسواق الأوروبية والمملكة المتحدة. وتتفوق شاشة 2K Monitor A27Qi 2026 على إصدار عام 2025 في عدة جوانب أبرزها تقديم معدل تحديث أسرع يبلغ 120 هرتزاً وسطوع أعلى للوحة العرض إلى جانب مجموعة من التحسينات الأخرى التي ترتقي بتجربة الاستخدام.

وكانت شاومي قد أدرجت الشاشة عبر موقعها العالمي في منتصف شهر نوفمبر من عام 2025، لتنتظر حتى منتصف شهر فبراير من عام 2026 لإطلاقها حصرياً في تايلاند. ومع بداية الشهر الحالي وسعت شاومي نطاق التوفر ليشمل جمهورية التشيك وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، حيث تتوفر حالياً بسعر يبلغ 3299 كرونة تشيكية و 139.99 جنيهاً إسترلينياً في التشيك والمملكة المتحدة على التوالي، بينما تتفاوت الأسعار في منطقة اليورو لتصل إلى ما يقارب 185 دولاراً أمريكياً، مع طرحها بأسعار تنافسية أقل عبر بعض بائعي التجزئة.

وتتخطى الشاشة الجديدة سابقتها بفضل لوحة أسرع بنسبة تبلغ 25% لتقدم ألواناً أكثر حيوية ودقة. وتحتفظ هذه الشاشة التي يبلغ مقاسها 27 بوصة وتعتمد على لوحة IPS بنفس دقة العرض التي تبلغ 1440p ووقت استجابة يبلغ 6 مللي ثانية مع نفس خيارات المنافذ المحدودة التي قدمتها شاومي في إصدار العام الماضي.