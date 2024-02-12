تكنولوجيا: المحكمة تأمر إيلون ماسك بالإدلاء بشهادته في تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصة في استحواذه على تويتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في متابعة لحكم مبدئي صدر في شهر ديسمبر، أمر قاض اتحادي إيلون ماسك بالامتثال لأمر الاستدعاء الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والإدلاء بشهادته مرة أخرى في التحقيق الذي تجريه بشأن استحواذه على تويتر، حسبما ذكرت رويترز.

ووفقًا للأمر، الذي تم تقديمه ليلة السبت في محكمة في كاليفورنيا، أصبح لدى “ماسك” وهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) الآن أسبوع لتحديد وقت ومكان ظهوره أو سيتم تحديد ذلك بالنسبة لهم.

وتحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات في شراء ماسك لشركة تويتر، التي أصبحت الآن X، منذ عام 2022 بسبب مخاوف بشأن تأخره في الكشف عن حصته في تويتر.

ويأتي هذا الأمر بعد فشل ماسك في الحضور للإدلاء بشهادته في شهر سبتمبر، ورفض لاحقًا حضور المقابلة المعاد جدولتها، مما دفع هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى رفع دعوى قضائية.



وقد انحاز القاضي الأمريكي “لوريل بيلر” إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة بعد أن حاول ماسك الطعن في أمر الاستدعاء، الذي يدعي أنه يسعى للحصول على معلومات غير ذات صلة ويعد مضايقة، حيث تمت مقابلته بالفعل مرتين.

لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة تقول إنها حصلت على مستندات جديدة فيما يتعلق بالتحقيق ولديها المزيد من الأسئلة لمالك منصة X.

وجادل ماسك أيضًا بأن أمر الاستدعاء يتجاوز سلطة لجنة الأوراق المالية والبورصة لأنه صدر عن موظف عينه مدير الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والبورصات. وأسقط بيلر هذه الحجج، وحكم بأن أمر الاستدعاء صالح.

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