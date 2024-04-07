كيفية تسجيل المكالمات بدون تنبيهات في هواتف هونر HONOR

تحميل إضافة تسجيل المكالمات بدون تنبيه الطرف الثاني في هواتف هونر HONOR، تسجيل المكالمات يعد مشكلة بالنسبة لكثير من مستخدمي الهواتف وتحديدًا الأندرويد، وقد عرفنا منذ زمن ليس بقليلٍ أنه قد تم فرض تنبيه الطرف الثاني في جميع هواتف الأندرويد تقريبًا استنادًا على تطبيق جوجل للمكالمات، بل وأحيانًا تأتي الهواتف بدون تسجيل مكالمات مطلقًا، ولكن هل يمكن تفعيل إمكانية تسجيل المكالمة بدون تنبيه الطرف الثاني؟ فقط في هواتف هونر يمكنك تحميل إضافة للنظام توفرها شركة هونر حتى تُمكنك المستخدمين من تفعيل تسجيل المكالمات بدون تنبيه بشكلٍ سليم في هواتفهم HONOR، دون أية مشكلة! تابع لتتعرف على الطريقة.

لماذا تحتاج تسجيل المكالمات

تسجيل المكالمات في هواتف الأندرويد وفي الهواتف أجمع يعد من أهم المميزات التي يحتاجها كثير من المستخدمين، تحديدًا المستخدمين العاملين في وظائف الكول سنتر أو توصيل الطلبات أو في المحاماة أو في وظائف قضائية تحتاج لتوثيق المكالمات الجارية بين الطرف الأول وكل طرف ثاني، ولكن كثير من الناس تتناول الموضوع بمسألة شخصية نوعًا ما حيث يرونه تعدي على الخصوصية في وقت ما يكون اضطراريًا أن يتم تسجيل المكالمة، وبالتأكيد تختلف الحاجات من كل مستخدم وآخر، وتاليًا سنوضح كيفية تفعيل تسجيل المكالمات بدون تنبيه الطرف الثاني في هواتف هونر HONOR.

تفعيل تسجيل المكالمات بدون تنبيه في هواتف هونر

وتاليًا سنوضح كيفية تفعيل تسجيل المكالمات في هواتف هونر والذي سيكون عن طريق أداة توفرها الشركة يتم تثبيتها في نظام الهاتف، لا تأتي في صيغة تطبيق ما، ولكنها “أداة” يتم تنصيبها على الهاتف وتظهر في قائمة التطبيقات في إعدادات الهاتف، فكيف يمكن تنصيبها؟ تعرف تاليًا على الأداة وكيفية تحميلها وتثبيتها على هاتفك هونر مع الخطوات اللازمة:-

ثم قم بالتوجه لملفات حزم التطبيقات لتثبيت تسجيل المكالمات بدون تنبيه

قم بالسماح بالتسجيل من مدير الملفات حتى يتم تثبيت تسجيل المكالمات بدون تنبيه بنجاح

ثم توجه إلى الإعدادات العامة لهاتفك

ثم انتقل إلى تطبيق مسجل المكالمات

ثم توجه إلى الأذونات

ثم قم بتفعيل إذن المايكروفون

وكالتالي سترى أنه قم تفعيل تسجيل المكالمات في هاتف هونر HONOR الخاص بك

وبهذا تكون قد أتتمت تثبيت تسجيل المكالمات في هاتفك هونر بدون أي مشكلة، مع العلم أنه يمكنك بدء التسجيل وإنهاؤه أثناء المكالمة بدون مشاكل، إلا أنه لا يقوم بالتسجيل التلقائي، فأنت ستكون بحاجة لبدء التسجيل يدويًا عند الحاجة.