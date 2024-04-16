وداعًا لهاتف Pixel Fold 2 ومرحبًا بـ Pixel 9 Pro Fold

كان من المفترض أن يتم إصدار هاتف Pixel Fold 2 قريبا، لكن تقريرًا جديدًا اليوم يزعم أنه تم تغيير اسمه وسيتم بيعه باسم Pixel 9 Pro Fold، من المحتمل أن شركة جوجل تسعى إلى إعادة ضبط تصورات الناس حول جهودها في تصنيع الهواتف القابلة للطي، بعد إصدار هاتف Pixel Fold العام الماضي.

هاتف Pixel 9 Pro Fold بديلا عن هاتف Pixel Fold 2

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كما سمعنا من قبل، يمكن أن يتم إصدار هذا الجهاز في حدث مؤتمر شركة Google السنوي الذي يقام في شهر أكتوبر، وليس في مؤتمر Google I/O الذي يقام في شهر مايو كما حدث بالسابق، و سوف يتم اصدار تشكيلة كبيرة من الهواتف القابلة للطي مثل : Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 Pro Fold

الهواتف التي سيتم الإعلان عنها في أكتوبر القادم

من المتوقع انه في شهر أكتوبر القادم ستكون شركة Google على وشك الإعلان عن عدة هواتف و ليس هاتف واحد كما جرت العادة، و هذه الهواتف سيتم إصدارها باسم Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 Pro Fold يعتبر الـ Pixel 9 و Pixel 9 Pro XL خلفًا تقريبا لـ Pixel 8 و Pixel 8 Pro.

في حين يُزعم أن الـ Pixel 9 Pro حجمه صغير و مشابه لـهاتف Pixel 9، لكن بترقية المواصفات التي نحن على معرفة بها من خلال النماذج الاحترافية، سيكون المعالج لهذه الهواتف هو معالج Tensor G4 القادم.

خصائص معالج Tensor G4 القادم

مع اقتراب موعد إطلاق هاتف Pixel 9 البديل لهاتف Pixel Fold 2 ، تزداد الشائعات والتوقعات حول معالج Tensor G4 الجديد من Google و الذي سيكون من خصائصه:

أداء قوي

ذكاء اصطناعي محسن

كفاءة طاقة أفضل

إمكانيات تصوير مذهلة

زيادة سعة البطارية

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