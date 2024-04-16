علوم وتكنولوجيا

وداعًا لهاتف Pixel Fold 2 ومرحبًا بـ Pixel 9 Pro Fold

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سمير نبيل 0 تبليغ

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كان من المفترض أن يتم إصدار هاتف Pixel Fold 2 قريبا، لكن تقريرًا جديدًا اليوم يزعم أنه تم تغيير اسمه وسيتم بيعه باسم Pixel 9 Pro Fold، من المحتمل أن شركة جوجل تسعى إلى إعادة ضبط تصورات الناس حول جهودها في تصنيع الهواتف القابلة للطي، بعد إصدار هاتف Pixel Fold العام الماضي.

هاتف Pixel Fold 2

هاتف Pixel 9 Pro Fold بديلا عن هاتف Pixel Fold 2

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كما سمعنا من قبل، يمكن أن يتم إصدار هذا الجهاز في حدث مؤتمر شركة Google السنوي الذي يقام في شهر أكتوبر، وليس في مؤتمر Google I/O الذي يقام في شهر مايو كما حدث بالسابق، و سوف يتم اصدار تشكيلة كبيرة من الهواتف القابلة للطي مثل : Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 Pro Fold

هاتف Pixel Fold 2

الهواتف التي سيتم الإعلان عنها في أكتوبر القادم

من المتوقع انه في شهر أكتوبر القادم ستكون شركة  Google على وشك الإعلان عن عدة هواتف و ليس هاتف واحد كما جرت العادة، و هذه الهواتف سيتم إصدارها باسم Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 Pro Fold يعتبر الـ Pixel 9 و Pixel 9 Pro XL خلفًا تقريبا لـ Pixel 8 و Pixel 8 Pro.

في حين يُزعم أن الـ Pixel 9 Pro حجمه صغير و مشابه لـهاتف Pixel 9، لكن بترقية المواصفات التي نحن على معرفة بها من خلال النماذج الاحترافية، سيكون المعالج لهذه الهواتف هو معالج Tensor G4 القادم.

هاتف Pixel Fold 2

خصائص معالج Tensor G4 القادم

مع اقتراب موعد إطلاق هاتف Pixel 9 البديل لهاتف Pixel Fold 2 ، تزداد الشائعات والتوقعات حول معالج Tensor G4 الجديد من Google و الذي سيكون من خصائصه:

  • أداء قوي
  • ذكاء اصطناعي محسن
  • كفاءة طاقة أفضل
  • إمكانيات تصوير مذهلة
  • زيادة سعة البطارية

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المصدر الأصلي : عرفني

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MO Nasa

MO Nasa

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