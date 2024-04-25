أفضل 7 مواقع لاستخراج النص من الفيديو

إذا كنت تريد تحقيق أقصى استفادة من مقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق إعادة استخدام المحتوى الصوتي كنص، حيث يمكنك ذلك من إضافة ترجمات إلى مقطع فيديو موسيقي أو ألعاب أو يساعدك حتى في إضافة هذا النص كوصف لمقطع فيديو على YouTube، هذا المقال مفيد جدًا لك حيث نقدم أهم 7 مواقع أون لاين لاستخراج النص من الفيديو، تابع معنا.

قبل أن نتعمق في أهم أدوات استخراج النص من الفيديو أون لاين، هيا نتعرف سريعًا كيف تتم آلية تحويل الفيديو إلى نص، حيث يتم ذلك من خلال النسخ التلقائي وتحويل الكلمات المنطوقة إلى تنسيق نصي من خلال تقنية التعرف على الكلام وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل اللغة المنطوقة.

7 مواقع هامة لاستخراج النص من الفيديو

أصبح المحتوى الإلكتروني ذو أهمية كبرى وخاصة مع تزايد برامج وتطبيقات الهواتف المحمولة وخاصة البرامج التي تدعم الفيديو كوسيلة لنشر المحتوى، ولكن قد يواجه البعض صعوبة في فهم بعض أنواع المحتوى الذي يتم تقديمه في الفيديوهات وقد يحتاج إلى نص يسهل عليه فهمه، فيما يلي أهم 7 مواقع أون لاين منها المجانية والمدفوعة لاستخراج النص من الفيديو، تساعدك كصانع محتوى في تحقيق أقصى استفادة في توصيل رسالتك للمستخدمين.

1- Flixier

Flixier هي موقع نسخ تلقائي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستخراج النص من الفيديو، تقوم تقنية تحويل الكلام إلى نص بتحليل الفيديو وإنشاء نسخ فيديو دقيقة في دقائق معدودة فقط، يوفر Flixier محرر نصوص سهل الاستخدام لإجراء التعديلات وإضافة أسماء المتحدثين أو التوقيت الزمني بسهولة.

يمكنك بعد ذلك استخدام النص المكتوب الخاص بك لإنشاء محتوى نصي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تتمثل أحد مميزات هذا الموقع في أنه يقدم جميع الخدمات مجانًا للمستخدمين ، بما في ذلك إصدار النسخ الاحتياطية.

2- Happy Scribe

أداة أخرى لاستخراج النص من الفيديو بدقة عالية وتكلفة منخفضة وهي Happy Scribe، يناسب هذا الموقع معظم المستخدمين الذين يرغبون في تحويل الفيديو إلى نص، يعمل الموقع من خلال تحميل ملفات الفيديو أو إدخال روابط الفيديو مباشرة، ومن ثم يقوم Happy Scribe بتحويل الصوت إلى نص في دقائق معدودة.

يقوم Happy Scribe بنسخ ملفات البودكاست ومقاطع الفيديو تلقائيًا كما يتعامل أيضًا مع مجموعة واسعة من تنسيقات الفيديو، يقوم الموقع أيضًا بتحويل الفيديو إلى نص مجانًا لأول 10 دقائق، مما يوفر حلاً فوريًا وغير مكلف للأشخاص الذين يبحثون عن حل سريع لاستخراج النص من الفيديو.

3- Kapwing

يوفر موقع Kapwing مجموعة من أدوات تحرير الفيديو والصور والصوت المجانية عبر الإنترنت، كما يقدم خدمة استخراج النص من الفيديو بسهولة، حيث يمكن لمنشئي المحتوى تحميل ملفات الفيديو الخاصة بهم أو إدراج الروابط من مقطع فيديو على YouTube وTikTok أو أي منصات فيديو أخرى.

يتميز Kapwing بأنه يمتلك واجهة سهلة الاستخدام، كما يسمح بتحميل النصوص بتنسيقات ملفات متعددة مثل VTT أو SRT أو TXT كما يمكن رفعها إلى Google Docs و Google Drive، وتتمثل أهم مميزات الموقع أنه لا يعرض الإعلانات أو يجمع بيانات المستخدمين.

4- Vizard.ai

موقع Vizard هو أداة نسخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي تركز على مساعدة منشئ المحتوى العادي على إعادة توظيف محتوى الفيديو والصوت الخاص به وتحسينه، وهو موقع مثالي لاستخراج النص من الفيديو، يستخدم Vizard تقنية التعرف على الصوت ASR AI الخاصة لنسخ مقاطع الفيديو تلقائيًا بدقة تزيد عن 97%، يتيح ذلك لمنشئي المحتوى تحويل مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى نص بدقة وجودة عالية.

5- Notta

Notta أحد أهم الأدوات الأون لاين لنسخ ملفات الصوت والفيديو بدقة وسرعة وأمان، ويتميز الموقع بدعمه لأكثر من 100 لغة، كما يتوفر منه تطبيق للهاتف الجوال بحيث يمكنك من استخراج النص من الفيديو على هاتفك المحمول بسهولة دون الحاجة إلى نقل الفيديو على جهاز الكمبيوتر أو تضمين الرابط الخاص به على الموقع الإلكتروني.

يتضمن موقع Notta مزايا عديدة تتمثل في:

أدوات تحرير النص مع مشغل الصوت المدمج.

عناصر التحكم في مشاركة روابط URL للنصوص.

إضافة ترجمات وتحويل الفيديو إلى مستند Word.

يدعم أكثر من 100 لغة.

خصوصية البيانات وحمايتها.

6- Pictory

يعد Pictory أفضل موقع إلكتروني لاستخراج النص من الفيديو، فبينما تشتهر Pictory بميزات تحويل النص إلى فيديو وإعادة استخدام الفيديو ، يمكنك أيضًا تحويل الفيديو إلى نص بدقة وسرعة عالية، يتم النسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتميز الموقع بتصميم سهل الاستخدام، كما يمكن المستخدم من قراءة النص وتشغيل الفيديو بجانبه وإجراء أي تغييرات ضرورية.

7- Transkriptor

يتميز موقع Transkriptor بين مواقع استخراج النصوص من الفيديو بواجهته المبسطة، يمكن للموقع نسخ ملفات الصوت والفيديو على YouTube لأكثر من 100 لغة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف السريع على الكلام.

يقوم Transkriptor عادةً بتحويل الفيديو إلى نص بسرعة فائقة وجودة عالية، كما يتضمن على مساعد AI يساعد المستخدمين في الحصول على أقصى قدر من الكفاءة من خلال تقديم نصائح وإرشادات مفيدة طوال عملية النسخ.

كيفية اختيار أفضل موقع تحويل الفيديو إلى نص

مع وجود العديد من الخيارات، قد يكون تحديد الأداة المناسبة لتحويل الفيديو إلى نص أمرًا صعبًا، لذلك يجب تعرف مدى كفاءة الموقع ومدى ملاءمته لك ويتم ذلك من خلال الإجابة على بعض التساؤلات الخاصة بمدى جودة المحتوى الذي تريد استخرجه من الفيديو، مدى استجابة الموقع وسرعته في تحويل الفيديو لنص، هل الموقع مجاني أم مدفوع، هل يدعم العديد من اللغات أم يدعم لغات محدودة، مدى سهولة استخدام الموقع، يمكن مراجعة تقييمات المستخدمين وتصنيفات المواقع لتحديد أفضل موقع لاستخراج النص من الفيديو.

نصائح لتحسين أدوات النسخ المجانية

استخدم تسجيلات صوتية عالية الجودة. مراجعة النصوص التي تم إنشاؤها آليًا لتعديل أي أخطاء. التأكد من أن الموقع يدعم اللغات واللهجات المحلية. استخدام أدوات التحرير المضمنة لتحسين النصوص. الجمع بين أدوات مجانية متعددة إذا لزم الأمر لتلبية احتياجات الدقة و السرعة. تقديم ملاحظات إلى المساعد الآلي لتحسين الأداء.

ختامًا، نرجو أن نكون قدمنا خلال هذا المقال الأدوات التي تساعدك في تحويل الفيديو إلى نص بسهولة ودقة فائقة وسرعة عالية، حيث توفر المواقع التي تم مناقشتها خيارات متعددة تناسب كافة المستخدمين وتوفر خيارات مدفوعة ومجانية بحيث تسمح لك باختيار الموقع الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك ومدى الهدف من المحتوى النصي الذي يتم استخراجه من الفيديو.

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