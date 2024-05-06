مشاكل كارت الشاشة المدمرة | تعرف عليها قبل فوات الأوان!

مشاكل كارت الشاشة قد تكلفك الكثير اذا لم تنتبه لها، حيث يعتبر اهم قطعة من قطع جهاز الكمبيوتر و قد يصل سعره وحده الي ما يعادل باقي سعر القطع الأخرى مجتمعة! تكمن المشكلة في ان المشاكل التي تتعرض لها كروت الشاشة تؤدي الي انخفاض اداء جهاز الكمبيوتر بشكل ملحوظ للغاية.



علامات وجود مشاكل كارت الشاشة

يتولى كارت الشاشة مهمة تحويل البيانات إلي الصور التي تظهر علي شاشة الكمبيوتر، يعتبر قطعة معقدة و يتم تصنيعها من كبري الشركات العالمية، و لكن مثلها مثل باقي المكونات الأخرى قد تتعرض للعديد من الأعطال التي يتطلب اصلاحها تكلفة عالية جدًا، لذلك دعونا نتعرف علي المشاكل التي قد تظهر علي كارت الشاشة لإصلاحها مبكرًا قبل فوات الأوان.

قبل أن نتعرف علي المشاكل و الأعطال التي قد تصيب كارت الشاشة سنبدأ اولاً بمعرفة اذا كان كارت الشاشة يعمل بكفاءة عالية او لا عن طريق فحصه، قم بالتأكد اولاً من ان جميع التعريفات محدثة و إن الإعدادات لم تتعرض لأي تغييرات بدون قصد مل تحسين السرعة، و اذا كنت تشك في وجود مشكلة حقيقية لا تتردد في فصله مؤقتًا وتجربة كارت الشاشة الداخلي في جهاز الكمبيوتر، مما يجعلك تعرف إذا كانت المشكلة فعلًا تتعلق بكارت الشاشة الأساسي أم لا، بعد أن تتأكد من سلامة المكونات و القطع الأخرى قم بالبدء في تفحص العلامات القدامة:

ارتفاع صوت المروحة بشكل ملحوظ

عندما تسمع صوتًا مرتفعًا يصدر من مروحة كارت الشاشة، قد يثير هذا الأمر القلق، حيث تعبر هذه العلامة بشكل كبير عن وجود مشاكل كارت الشاشة خاصة إذا كنت تستخدم الكمبيوتر للألعاب أو التطبيقات شديدة الاستهلاك، فصوت المروحة يشير إلى أنها تبذل جهدًا عاليًا للتبريد، وإذا زادت الضوضاء عن المعتاد فقد يكون هناك خللًا ما في هذه الحالة، يجب التحقق مما إذا كانت المروحة تعمل بشكل صحيح من الداخل أولًا، فقد يكون هناك تراكم للغبار أو الأتربة يعيق دورانها بسلاسة كالمعتاد، بعد إطفاء الجهاز وإزالة كارت الشاشة، قم بتنظيف المروحة جيدًا، ثم قم بإعادة التشغيل للتحقق مما إذا استمرت المشكلة، إذا استمر الصوت المرتفع، فقد يكون هناك خلل ما في الهاردوير يستدعي الاهتمام الفوري.

تفوق أداء كارت الشاشة الداخلي

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون أداء كارت الشاشة الخارجي أقل من الداخلي وهو موقف غير مألوف ويشير عادة إلى مشكلة محتملة، لذا إذا واجهت هذا الوضع، قد يكون السبب هو اقتراب انتهاء العمر الافتراضي لكارت الشاشة الخارجي، يمكنك التحقق من ذلك عن طريق التبديل بين الكارتين والمقارنة بينهم في الأداء عن طريق تشغيل إحدى الألعاب او البرامج علي جهاز الكمبيوتر، يمكنك فعل ذلك بالدخول إلى إعدادات الويندوز بالضغط علي مفتاحي Win + I، ثم انتقل إلى قسم النظام (system) واختر العرض (display) ومن ثم الرسوميات (graphics)، وقم بتحديد الخيار “High Performance” للتطبيق المراد اختباره. بعد ذلك قم بفتح التطبيق أو اللعبة وقارن الأداء. إذا وجدت أداء الكارت الخارجي أقل بكثير من الداخلي، فقد يكون هذا مؤشرًا على وجود مشاكل كارت الشاشة الخارجي مما يتطلب التدقيق فيها على الفور.

ارتفاع كبير في درجة الحرارة

من المعتاد أن صوت المروحة يزداد مع الاستخدام المكثف لكارت الشاشة، وهو أمر طبيعي نظرًا لزيادة الحرارة التي تنتج عن استخدام البرامج او الألعاب الكبيرة، ولكن عندما تتجاوز درجة الحرارة المعتادة بين 65 و 85 درجة مئوية أثناء الاستخدام المكثف أو ترتفع إلى مستويات تتجاوز 100 درجة مئوية فيؤدي ذلك لزيادة مشاكل كارت الشاشة علي المدي الطويل، يمكنك مراقبة درجة الحرارة باستخدام برامج مثل MSI Afterburner وفي حالة استمرار ارتفاع درجة الحرارة حتى في حالة الخمول او الاستخدام المتوسط أو حتي ارتفاعها بشكل غير مبرر تحت الاستخدام العادي، فهذا يعد مؤشرًا على وجود مشكلة محتملة في كارت الشاشة تستدعي فحصها بعناية.

رسائل الأخطاء الخاصة بكارت الشاشة

خلال استخدامك اليومي لا ينبغي أن تواجه أي رسائل تنبيهية تشير إلى وجود أخطاء أو مشاكل كارت الشاشة، ولكن إذا ظهرت لك مثل هذه الرسائل يفترض بك أن تتمكن من حلها بسهولة باستخدام بعض الخطوات البسيطة، مثل تحديث تعريفات الكارت أو إعادة ضبط إعداداته، أو التوقف عن كسر السرعة إذا كنت تستخدم هذه الخاصية، ومع ذلك إذا استمرت رسائل الأخطاء في الظهور بشكل متكرر، حتى بعد اتباع هذه الخطوات ومراعاة التحديثات، فهذا يعتبر مؤشرًا جديدًا على وجود مشكلة تحتاج إلى التحقق منها بعناية.

ضعف الأداء الرسومي بدون مبرر

إذا كانت مواصفات جهازك تشمل كارت شاشة قوي بذاكرة داخلية VRAM كبيرة ووحدة طاقة “باور سبلاي” متوافقة ونظام تهوية جيد ورامات تعمل بسرعة طبيعية، فمن المتوقع أن تحصل على أداء ممتاز لكارت الشاشة، وفي هذه الحالة ينبغي أن تعمل الألعاب والتطبيقات بسلاسة وبأداء فائق، أما إذا لاحظت بطئاً في معالجة الرسوميات أو انخفاضًا في عدد الفريمات، أو تأخيرًا في تحميل الألعاب على الرغم من أن إعدادات اللعبة متوافقة تمامًا مع قدرات كارت الشاشة، فهذه أيضًا علامة تدل على وجود مشاكل كارت الشاشة و بالتالي ستحتاج إلى التحقق منها.

ظهور الشاشات الزرقاء المزعجة

إذا كنت تتعرض لتوقف مفاجئ للألعاب أو التطبيقات التي تتطلب اداء عالي، أو تتعرض لعدد كبير من الجلتشات الغير المبررة، فهذا يعتبر إشارة واضحة لوجود مشاكل كارت الشاشة، كما تطرأ مشاكل مماثلة في حالة ظهور الشاشات الزرقاء التي ترافقها رموز أو أكواد خطأ، حيث يمكن البحث عن سبب العطل من خلالها، وبالرغم من أن لشاشة الموت الزرقاء أسبابًا متعدد، إلا أن تكرار هذه المشكلة بعد التحديثات أو حدوثها بشكل مفاجئ يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لتجنب تلف كارت الشاشة.

أفضل الحلول لمشاكل كارت الشاشة

عندما تشتبه بوجود مشاكل كارت الشاشة هناك عدة خطوات يمكنك اتخاذها لحل المشكلة، إذا كان الكارت ما زال في فترة الضمان، يمكنك التواصل مع المصنع للحصول على الدعم الفني أو حتى استبداله بكارت جديد، وفي حال انتهاء فترة الضمان، يمكنك أولاً محاولة حل المشكلة بنفسك إذا كانت بسيطة، وإذا كانت معقدة يمكنك استشارة متخصص للمساعدة في إصلاح الكارت أو توجيهك إلى الخيارات المناسبة لاستبداله، في النهاية لا تتردد في الاستفسار من الشركة المصنعة خلال فترة الضمان أو الاستعانة بفني صيانة محترف إذا واجهت أي مشاكل.