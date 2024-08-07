شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تقدم تحديثا بشأن مهمة ستارلاينر المضطربة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن تتم مناقشة مركبة ستارلاينر الفضائية التي تنتجها شركة بوينج سبيس خلال المؤتمر الإعلامى لوكالة ناسا اليوم الأربعاء.

ظلت المركبة الفضائية عالقة في محطة الفضاء الدولية منذ الالتحام بها في أوائل يونيو في مهمة كان من المفترض أن تستمر حوالي 10 أيام.

عانت مهمة ستارلاينر، التي نقلت طاقمًا إلى المدار لأول مرة، من مشكلات في خمسة من محركات الدفع الخاصة بها أثناء اقترابها من محطة الفضاء الدولية، كما عانت أيضًا من تسرب الهيليوم ، وتتحكم محركات الدفع في اتجاه المركبة الفضائية وبالتالي ستلعب دورًا مهمًا في توجيه المركبة نحو إعادة دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض في رحلة العودة.

ودفعت المخاوف بشأن المحركات فريق المهمة إلى تأجيل رحلة العودة بينما يحاول المهندسون تحديد ما إذا كان يمكن الاعتماد على المركبة لإعادة رائدي فضاء ستارلاينر، سوني ويليامز وباتش ويلمور، إلى الأرض بأمان.

ومن المتوقع أن يكشف التحديث اليوم عن التقدم الذي أحرزه المهندسون في تحديد ما إذا كانت مركبة ستارلاينر آمنة لنقل أفراد طاقمها إلى الوطن، وقد تكشف حتى عن موعد الرحلة المستهدفة.

بالإضافة إلى ستارلاينر، سيناقش مسؤولو وكالة الفضاء أيضًا العمليات الجارية في محطة الفضاء الدولية ومهمة سبيس إكس كرو-9 ، وأعلنت ناسا أنه بسبب مشكلة ستارلاينر، لم تعد تستهدف يوم 18 أغسطس لإطلاق كرو-9، وتتطلع بدلاً من ذلك إلى بدء المهمة فى موعد لا يتجاوز 24 سبتمبر.