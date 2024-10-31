تكنولوجيا: محفظة جوجل للأطفال قادمة في 2025 عبر Family Link

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستتوفر محفظة جوجل للأطفال مع ميزة النقر للدفع في العام المقبل على أجهزة أندرويد التي يديرها Family Link، بعد ظهورها الأول على ساعة Fitbit Ace LTE.

توضح جوجل أن الأطفال الخاضعين للإشراف من خلال Family Link سيتمكنون من تنزيل تطبيق Google Wallet على هواتفهم التي تعمل بنظام أندرويد. ستسمح لهم هذه الخطوة بإجراء معاملات النقر للدفع في المتاجر، لكنهم لن يتمكنوا من استخدام البطاقات المحفوظة في المحفظة للمدفوعات عبر الإنترنت.

وكما هو الحال مع التجربة الكاملة، تتطلب المدفوعات باستخدام NFC إدخال رقم التعريف الشخصي للجهاز أو كلمة المرور أو بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه كمصادقة.

ستدعم محفظة جوجل للأطفال أيضًا بطاقات الهدايا وتذاكر الأحداث، لكن لن تتضمن التصاريح الخاصة مثل بطاقات الهوية أو البطاقات الصحية عند الإطلاق.

على الآباء الراغبين في تفعيل هذه الميزة الموافقة على كل بطاقة ائتمان أو خصم يتم إضافتها إلى هواتف أطفالهم. يمكن إضافة أي بطاقة دفع حالية إلى محفظة الطفل، في حين سيسمح تطبيق Family Link للآباء بمراقبة سجل المعاملات الحديثة، وإزالة البطاقات عن بعد، وحظر التصاريح عند الحاجة.

أنشأت جوجل بالفعل جزءًا كبيرًا من هذه البنية التحتية لساعتها الذكية للأطفال التي تعمل بنظام Wear OS في وقت سابق من هذا العام، مستفيدة من “الاستجابة الإيجابية لميزة النقر للدفع على Fitbit Ace LTE”.

تؤكد الشركة أنها بَنَت هذه التجربة الجديدة مع مراعاة جوانب السلامة، حيث سيتم طرح هذه الميزة لبعض مستخدمي Google Wallet في عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بدءًا من العام المقبل، مع خطط للتوسع بمرور الوقت.

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