تكنولوجيا: #IFA2025 سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy S25 FE في معرض IFA 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حدث مميز خلال معرض IFA 2025 ببرلين، أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy S25 FE، وهو الإصدار الأحدث ضمن سلسلة هواتفها الرائدة التي تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب. يأتي هذا الهاتف كخيار متوسط التكلفة ضمن عائلة Galaxy S25، ليقدم ميزات متقدمة بأسعار تبدأ من 650 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله خيارًا جذابًا لمحبي التكنولوجيا الذين يبحثون عن توازن بين الأداء والقيمة.

يتميز هاتف Galaxy S25 FE بتصميم أنيق يحاكي الإصدارات الرائدة في سلسلة S25، مع أربعة ألوان جذابة تناسب مختلف الأذواق. يعمل الهاتف بمعالج Exynos 2400، وهو أقل قوة مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Elite الموجود في الإصدارات الأعلى مثل S25 وS25 Ultra، لكنه لا يزال يقدم أداءً سلسًا وموثوقًا للمهام اليومية والتطبيقات المتعددة. كما يأتي الهاتف مزودًا بنظام التشغيل One UI 8 المبني على أندرويد 16، والذي يقدم واجهة مستخدم محدثة مع أيقونات جديدة، رسوم متحركة أكثر سلاسة، وتحسينات في الأداء مثل تجربة تقسيم الشاشة المحسنة.

يبرز هاتف Galaxy S25 FE بفضل دمجه لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تُعد جزءًا من رؤية سامسونج “AI for All”. يتضمن الهاتف ميزات مثل Generative Edit لتحرير الصور بسهولة، مما يتيح للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور أو تحسين جودتها باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما يحتوي على مساعد ذكي مدمج يعمل على الجهاز نفسه، مما يعزز الخصوصية ويوفر تجربة تفاعلية سلسة. هذه الميزات تجعل الهاتف خيارًا مثاليًا لمن يرغب في تجربة الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى دفع تكلفة الهواتف الرائدة.

أعلنت سامسونج أن الهاتف متاح للشراء فور إطلاقه، وهو ما يمثل خطوة ذكية لتجنب التأخير الذي واجهته إصدارات سابقة من سلسلة FE. بسعر يبدأ من 650 دولارًا، يقدم الهاتف قيمة كبيرة مقارنة بالإصدارات الأخرى في السلسلة مثل S25 الأساسي الذي يبدأ من 800 دولار. هذا السعر يجعل Galaxy S25 FE خيارًا اقتصاديًا لمن يريد الاستمتاع بتجربة قريبة من الهواتف الرائدة دون إنفاق مبالغ طائلة.

يتمتع الهاتف بدعم طويل الأمد، حيث وعدت سامسونج بتوفير تحديثات نظام التشغيل والأمان لمدة سبع سنوات، مما يضمن بقاء الهاتف محدثًا وآمنًا لفترة طويلة. هذا الالتزام يعكس تركيز الشركة على تقديم تجربة مستدامة وموثوقة للمستخدمين.

يُعد Galaxy S25 FE بمثابة جسر يربط بين الهواتف الرائدة والفئة المتوسطة، حيث يقدم ميزات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي ونظام تشغيل محدث بسعر يناسب شريحة أوسع من المستخدمين. إطلاقه المبكر مقارنة بإصدارات FE السابقة يعالج الانتقادات السابقة حول توقيت الإصدارات، مما يجعله خيارًا أكثر تنافسية في السوق.

المصدر