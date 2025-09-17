تكنولوجيا: خطة سامسونج الرسمية لإطلاق تحديث One UI 8 المستقر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسميًا عن جدول طرح تحديث One UI 8 المستقر لأجهزتها بعد أن ظهرت تسريبات في وقت سابق من هذا الشهر. فقد بدأت الشركة بإطلاق التحديث لسلسلة Galaxy S25، ثم كشفت عن قائمة الأجهزة الأخرى التي ستحصل عليه في مواعيد متدرجة.

في كوريا الجنوبية، أوضحت سامسونج أن أجهزة Galaxy S25 بجميع إصداراتها حصلت على التحديث بالفعل في 18 سبتمبر، بينما تبدأ سلسلة Galaxy S24 وGalaxy Z Fold6 وFlip6 في استقباله من 25 سبتمبر.

بعد ذلك، يصل التحديث إلى سلسلة Galaxy S23 وأجهزة Galaxy Tab S10 في 2 أكتوبر، ثم إلى Galaxy S22 وZ Fold5 وFlip5 في 6 أكتوبر. كما يتوسع الطرح تدريجيًا ليشمل Galaxy A وGalaxy Tab الأقدم خلال شهر أكتوبر.

أما في البرازيل، فجاء الجدول مشابهًا تقريبًا، مع اختلافات بسيطة في ترتيب بعض الطرازات. ومع ذلك، شددت سامسونج على أن هذه المواعيد تخص كوريا الجنوبية والبرازيل فقط، وقد يختلف الجدول الزمني في بقية الدول.

المصدر