تكنولوجيا: تسريب صور ومواصفات وأسعار هاتف vivo V60e

بعد إطلاق هاتف V60 في أغسطس الماضي، تستعد فيفو حاليًا للكشف عن النسخة المكملة له تحت اسم V60e، حيث ظهرت اليوم صور حية مسربة للهاتف إلى جانب بعض المواصفات الرئيسية.

من المتوقع أن يصل V60e إلى السوق الهندية بلوني الذهبي والبنفسجي، وهو اللون الذي ظهر في الصور المسربة. وتشير المعلومات إلى أن فيفو ستسوق للهاتف كجهاز متين بفضل دعمه لمعايير مقاومة الغبار والماء IP68 وIP69، مع طبقة حماية Diamond Shield Glass للشاشة.

تخطط الشركة لتقديم ثلاث ترقيات رئيسية لأنظمة اندرويد وخمس سنوات من التحديثات الأمنية. وسيأتي الهاتف مزودًا بمستشعر IR Blaster ودعم تقنية NFC. ويعتمد الجهاز على معالج MediaTek Dimensity 7300 مع خيارات تخزين وذاكرة تتراوح بين 8/128 جيجابايت، 8/256 جيجابايت، و12/256 جيجابايت.

من أبرز التحسينات أيضًا البطارية، حيث زودت فيفو الهاتف ببطارية سعة 6500 ملي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 90 واط، وهي ترقية واضحة مقارنة بهاتف V50e الذي صدر في أبريل بنفس المعالج.

