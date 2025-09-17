تكنولوجيا: Nothing تكشف عن واجهة Nothing OS 4.0 المبنية على اندرويد 16 مع تحسينات كبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nothing رسميًا عن واجهتها الجديدة Nothing OS 4.0 المبنية على اندرويد 16، والتي تجلب تصميمًا أكثر سلاسة وتحسينات عديدة على مستوى الأداء والتجربة.

أبرز ما جاء في التحديث هو إعادة تصميم واجهة المستخدم لتصبح أكثر اتساقًا وانسيابية مقارنةً بنسخة اندرويد 15 السابقة. كما حصلت قائمة الإعدادات السريعة على شكل جديد بأيقونات أنظف وأوضح. وأضافت الشركة ميزة جديدة تُدعى “Extra Dark Mode” التي تمنح الواجهة مظهرًا داكنًا أكثر عمقًا وتناسقًا.

على صعيد الأداء، جرى تحسين آلية تشغيل التطبيقات وأدائها أثناء الاستخدام، ما يوفر استجابة أسرع وتجربة أكثر سلاسة. أما الكاميرا، فقد حصلت على تطبيق جديد مدمج مع “معرض صور أذكى” لتقديم تجربة تصوير واستعراض أكثر تطورًا.

ولم تغفل Nothing جانب الخصوصية، حيث أضافت لوحة تحكم خاصة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدم معرفة متى يتم استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، إلى جانب دعم مدمج لتقنية Whisper من OpenAI.

التحديث يجلب كذلك تحسينات على شاشة القفل، وزيادة استقرار النظام، وتعزيز الاتصال. كما ستطلق الشركة قريبًا برنامج Open Beta لإتاحة تجربة Nothing OS 4.0 مبكرًا للمستخدمين.

ومن حيث التوافق، ستحصل جميع هواتف Nothing على التحديث باستثناء Phone (1) وأجهزة CMF.

المصدر