انت الان تتابع خبر تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - التطبيق الإسرائيلي يدعى "AppCloud"، ويقوم باستعراض مقترحات تطبيقات الألعاب لتثبيتها على أجهزة مستخدمي الشركة الكورية الجنوبية Samsung، إلا أن موقع "smex" (المختص بحقوق المستخدم الرقمية) كان أول من أثار مخاوف بشأن الخصوصية وأمان البيانات الشخصية لذلك التطبيق، بعد أن وصفه بأنه "متطفل"، وأن دوره قد يتعدى تقديم اقتراحات تطبيقات الألعاب، الأمر الذي دفع إلى التأكد من صحة هذه المعلومات والتحقق منها.عدم قدرة المستخدمين على إلغاء تثبيته، هو ما يميز هذا التطبيق التابع للشركة الإسرائيلية IronSource، ومقرّها في تل أبيب. ويتضح عند التأكد من بعض هواتف سامسونج، أنه لا يمكن حذف أو إلغاء تثبيت هذا التطبيق.

بحسب ما رصده "عربي بوست"، فإن تطبيق Appcloud في سامسونج موجود على أجهزتها بإحدى طريقتين:

وللعثور على التطبيق، والتأكد من عدم وجوده على جهازك، اتبع الخطوات التالية:

1- اذهب إلى الإعدادات

2- اذهب إلى التطبيقات Apps

3- اكتب في البحث AppCloud، مع عدم وجود مسافة بينهما.

عند تتبع وجود تطبيق Appcloud في هواتف سامسونج، يتبين أنها موجودة في بعض الهواتف المطروحة حصراً في أسواق غرب آسيا وشمال أفريقيا (أي مناطق دول الشرق الأوسط).

والتاكد تم زيارة متاجر عدة في تلك البلدان، للتأكد من وجود التطبيق في هواتف سامسونج المعروضة للبيع، ووجدوها بالفعل مثبتة مسبقاً قبل البيع، ولا يمكن حذفها، وذلك في المعارض التي تخصص هواتف مفتوحة للعرض أمام المشترين.

مراسلون في دول مثل الأردن ومصر والمغرب وسوريا ولبنان والعراق وتركيا، أكدوا وجود هذا التطبيق في هواتف سامسونج في متاجر البيع وأخرى اشتراها المستخدمون.

كان تطبيق آب كلاود مثبّتاً مسبقاً قبل الشراء، تحديداً على هواتف Galaxy A وGalaxy M، وهي هواتف سامسونج التي تُعدّ من الفئات الاقتصادية، المطروحة على المستهلكين من أصحاب الفئة متوسطة الدخل.

حاول "عربي بوست" الحصول على إحصائيات متعلقة بمبيعات سامسونج لتلك الفئتين، إلا أنها تُعطي نظرة عامة عن أداء أقسامها الكبيرة فقط في تقاريرها السنوية، وليس لكل سلسلة هاتف على حدة.

كما أن كشف ربحية فئات محددة من الهواتف، قد يكشف تفاصيل استراتيجية للسوق، ما قد يُضر بالمنافسة بالنسبة لشركة سامسونج، بالتالي فإنها لا توفر تلك المعلومات.

موقع Counterpoint Research، وهو شركة أبحاث سوقية عالمية تختص بقطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، نشر في تقرير سابق له، أن تقديرات أداء سامسونج من فئتي Galaxy A وGalaxy M، تشير إلى أنهما من بين أفضل أربعة هواتف أندرويد مبيعاً في الربع الأول من 2025 في العالم.

بحسب الموقع ذاته، فإن شحنات Galaxy A تبلغ حوالي 89 مليون وحدة، وتسعى سامسونج لتخطي 100 مليون وحدة مباع خلال عام 2025.

كما تم بحث فريق، إمكانية تثبيت هذا التطبيق بشكل مسبق أو مع تحديث النظام في كل من أمريكا ودول أوروبا، إلا أنه لم يعثر على التطبيق على أي من أجهزة سامسونج في تلك الدول.

ولأمن المصادر وحفاظاً على وظائفها، طلب أولئك الموظفون عدم الكشف عن هويتهم أو الوزارات التي يعملون بها، موضحين أن كل مؤسسة حكومية لها صلاحية التعاقد مع موزع للهواتف التي تستخدم من أجل العمل.