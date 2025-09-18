تكنولوجيا: ظهور واجهة One UI 8.5 لهاتف Galaxy S25 Ultra على خوادم سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج هذا الأسبوع التحديث المستقر لواجهة One UI 8 على سلسلة Galaxy S25، وبينما لا يزال التحديث في مرحلة الانتشار التدريجي إلى مختلف المناطق، ظهر على خوادم الشركة إصدار تجريبي داخلي من One UI 8.5 مخصص لهاتف Galaxy S25 Ultra، وهو ما يشير إلى أن سامسونج بدأت بالفعل تطوير النسخة التالية من واجهتها لهاتفها الرائد لعام 2025.

يحمل الإصدار التجريبي من One UI 8.5 على Galaxy S25 Ultra رقم الإصدار S938BXXU5CYIA/S938BOXM5CYIA/S938BXXU5CYIA، إلا أنه غير متاح للتنزيل بعد أن أغلقت سامسونج الثغرة التي كانت تسمح للمستخدمين بتحميل نسخ التطوير المبكرة من واجهة One UI على أجهزتهم.

في الوقت نفسه، تعمل سامسونج على تطوير One UI 8.5 لسلسلة Galaxy S26 القادمة، ومن المرجح أن تحصل سلسلة Galaxy S25 وباقي الطرازات الأقدم على التحديث المستقر بعد إطلاق أجهزة Galaxy S26 رسميًا.

المصدر