تكنولوجيا: iQOO 15 يحطم الأرقام القياسية على قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت منصة Geekbench اليوم ظهور هاتف iQOO 15 القادم من vivo، وقد حقق أرقامًا قياسية جديدة خلال الاختبارات. وصل النموذج الأولي للهاتف إلى 3,824 نقطة في اختبار النواة الواحدة و12,402 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، مستفيدًا من شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5.

جاء الهاتف الذي خضع للاختبار مزودًا بذاكرة RAM بسعة 16 جيجابايت، مع احتمال توفر خيارات أخرى عند الإطلاق. كما عمل الهاتف بنظام Android 16، مما يشير إلى أن iQOO 15 سيصدر بهذه النسخة من النظام.

فيما يتعلق بالتصميم، سيحتوي الهاتف على شريط LED حول حلقة الكاميرا، كما كشف التسريب الأخير عن شاشة فائقة الجودة من إنتاج سامسونج بدقة QHD+، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل، تشمل كاميرا تليفوتو بمنظار Periscope مع تقريب بصري 3x، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 7,000 مللي أمبير.

أبرز ما سيقدمه iQOO 15 هو شريحته المطورة داخليًا باسم Q3، والتي ستتيح تجربة تتبع الأشعة الكاملة في لعبة Genshin Impact لأول مرة على هاتف ذكي، وهو إنجاز لم تحققه حتى أجهزة أبل حسب التسريبات.

وستكشف iQOO عن مزيد من التفاصيل حول هذه الشريحة في 23 سبتمبر، وهو نفس الموعد الذي ستعلن فيه Qualcomm عن شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5، ما يجعل التزامن واضحًا.

من المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي لهاتف iQOO 15 خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر