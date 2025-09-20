تكنولوجيا: OpenAI تتعاون مع Jony Ive وLuxshare لإطلاق أجهزة مبتكرة مدمجة بالذكاء الاصطناعي بحلول 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه OpenAI نحو عالم الأجهزة الذكية، حيث أعلنت عن شراكتها مع Jony Ive واختيارها لشركة Luxshare لتصنيع أول جهاز استهلاكي لها.

ويصف الموردون المنتج بأنه جهاز ذكي يشبه السماعة الذكية، خالٍ من الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، تطور OpenAI نظارات، ودبوسًا قابلًا للارتداء، ومسجل صوت رقمي، مع استهداف إطلاق هذه المنتجات في أواخر 2026 أو أوائل 2027.

يترأس Tang Tan، المدير التنفيذي السابق للتصميم في أبل، قسم الأجهزة في OpenAI كـ Chief Hardware Officer، ويقدم تقاريره مباشرة إلى Sam Altman. وفي مايو، استحوذت OpenAI على استوديو الأجهزة io Products، الذي أسسه Tan مع Jony Ive، مقابل 6.5 مليار دولار بدعم من SoftBank. وتشير مستندات قضائية في نزاع على العلامات التجارية إلى أن الخطة تتمثل في بناء مجموعة من المنتجات “المدمجة بالذكاء الاصطناعي” تحت علامة io التجارية.

سعت OpenAI لتسريع خارطة طريقها للأجهزة من خلال توظيف حوالي عشرين موظفًا سابقًا من أبل في مجالات التصميم، والأجهزة، وواجهة المستخدم، والصوتيات، والأجهزة القابلة للارتداء، والتصنيع. ومن بين أبرز التوظيفات: خبير تصميم التصنيع Matt Theobald ومصمم واجهة Siri Cyrus Daniel Irani، وكلاهما انضم لفريق Tan.

كما تستفيد OpenAI من سلسلة توريد أبل أثناء توظيفها لمواهب جديدة. وبجانب التعاون مع Luxshare، تواصل الشركة مع Goertek، المورد لمكونات AirPods وHomePod وApple Watch، لتوفير وحدات السماعات. وتسعى OpenAI أيضًا للتعاون مع شركاء صينيين آخرين استخدمتهم أبل في الأدوات والصوتيات، في خطوة تؤكد أن الشركة تطمح للنمو كشركة إلكترونيات استهلاكية، وليس مجرد مختبر بحثي.

تشير التقارير إلى أن OpenAI تدرس أفكار أجهزة إضافية، مع جداول زمنية تتزامن مع المنتج على شكل السماعة الذكية. وتهدف الشركة إلى دمج ميزات مركزة على الذكاء الاصطناعي مع جودة التصميم التي تشتهر بها فرق Jony Ive. ولجذب الخبرات، تقدم OpenAI رواتب تنافسية وفرصًا جديدة وحوافز متنوعة.

ومع ذلك، قد يخلق التعاون الحالي بعض التعقيدات، إذ دمجت أبل نماذج OpenAI في Siri وiOS منذ 2024، بينما تطور OpenAI أجهزة بالتعاون مع مسؤولين وموردين سابقين من أبل، ما قد يؤدي إلى توترات محتملة إذا تنافست الأجهزة الجديدة مع مصالح أبل، مؤثرة على التعاون القائم أثناء تطوير المنتجات الجديدة.

