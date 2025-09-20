تكنولوجيا: إصدار تجريبي من Xiaomi HyperOS 3 المبني على Android 16 يصل قريبًا لأكثر من 15 جهازًا عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان يعمل برنامج النسخة التجريبية من Xiaomi HyperOS 3 المبني على Android 16 منذ فترة في الصين، وقد حصلت عدة أجهزة هناك على النسخة التجريبية من النظام.

ومع الإعلان الأخير من الشركة، أصبح بإمكان المستخدمين العالميين الآن التسجيل في البرنامج، ومن المتوقع أن يصل أول تحديث تجريبي دولي في 24 سبتمبر 2025.

على الرغم من أن Xiaomi لم تحدد الأجهزة العالمية التي ستتلقى تحديث HyperOS 3 التجريبي أولاً، فقد أعد موقع XiaomiTime قائمة استنادًا إلى البرنامج الصيني وقاعدة بيانات الشركة للبرمجيات. وتشمل هذه القائمة أول الهواتف الذكية الأوروبية والعالمية التي ستتلقى تحديث Android 16 التجريبي:

Poco F7 (12/512 جيجابايت، السعر الحالي $530.04 على Amazon)

Poco M7

Poco X7

Poco F6 Pro

Poco X7 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi Mi Mix Flip

Xiaomi Pad 7 Pro

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14

Redmi 13 5G

Redmi 15

Redmi 14C

تمامًا مثل البرنامج التجريبي في الصين، من المتوقع أن يتم طرح النسخة التجريبية العالمية على دفعات، بحيث تتلقى المزيد من الأجهزة الدولية التحديث تدريجيًا حتى تنتهي Xiaomi من طرح النسخة المستقرة.

للمستخدمين المهتمين بتجربة HyperOS 3 في نسخته التجريبية، يجب التسجيل في البرنامج عبر تطبيق Xiaomi Community.

ومع ذلك، يُنصح دائمًا بعمل نسخة احتياطية من جميع الملفات المهمة قبل تثبيت تحديث Android 16 التجريبي، لأن النسخ غير المستقرة قد تحتوي على مشاكل.

المصدر