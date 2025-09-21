تكنولوجيا: مصمم تسلا يلمّح إلى Cyber SUV في التشكيلة المستقبلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لمّحت تسلا إلى احتمالية توسيع عائلة Cyber بموديلات جديدة. فقد كشف كبير المصممين، فرانز فون هولزهاوزن، أن الشركة فكرت في إنتاج Cyber SUV أو نسخة أصغر من Cybertruck، لكنه تجنّب تأكيد أي خطط رسمية، مكتفيًا بالقول إن “الانتظار والترقب ربما يكونان أفضل إجابة”.

وتعززت هذه التلميحات بعاملين رئيسيين. أولًا، ظهرت نماذج مصغرة لتصاميم جديدة من سلسلة Cyber في فيديو “Sustainable Abundance” الذي نشرته تسلا مطلع الشهر الجاري، ما أثار المزيد من التكهنات حول نوايا الشركة. ثانيًا، أوقفت تسلا مؤخرًا إنتاج أرخص نسخة من Cybertruck في أمريكا الشمالية، وهو ما قد يفتح المجال أمام Cyber SUV لتكون البديل الجديد.

وكانت النسخة الملغاة، Long Range Rear-Wheel Drive، قد طُرحت في أبريل بسعر يبدأ من 69,990 دولارًا، لكن الحوافز الضريبية الفيدرالية البالغة 7,500 دولار خفضت سعرها الفعلي إلى 62,490 دولارًا قبل إضافة الخيارات. وقدمت هذه النسخة مدى قيادة يصل إلى 350 ميلًا، وهو أطول من مدى النسخة ثنائية المحرك AWD البالغ 325 ميلًا، والنسخة ثلاثية المحركات Cyberbeast التي توفر 320 ميلًا.

المصدر