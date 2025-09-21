تكنولوجيا: تسريب يكشف موعد إطلاق سلسلة Honor Magic8 و الجهاز اللوحي Magic Pad3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لاقتناص الصدارة في تبنّي معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Elite Gen 5 عبر سلسلة Xiaomi 17، التي ستظهر هذا الشهر في الصين. ومع ذلك، لن تتأخر هونر عن المشهد، إذ كشفت تسريبات حديثة خططها لإطلاق مجموعة من الأجهزة الشهر المقبل.

وبحسب ما ذكره المسرّب Fixed Focus Digital، فإن هونر تعمل على تقديم عدة منتجات يوم 15 أكتوبر، من بينها أجهزة ستعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5. وتشمل القائمة الجهاز اللوحي Magic Pad3 Pro وبعض طرازات سلسلة Magic8 القادمة.

ستأتي سلسلة Magic8 كخليفة مباشرة لعائلة Magic7 التي أطلقت العام الماضي، ومن المتوقع أن تضم الهواتف Magic8 وMagic8 Pro وMagic8 Mini. وتشير التسريبات إلى أن نسخة Magic8 Pro ستحمل المعالج الرائد الجديد، مع تركيز قوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وعدسة بيرسكوب للتقريب البصري.

أما جهاز Magic Pad3 Pro فيُرجح أن يكون أول جهاز لوحي يعمل بالمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهو ما يجعله علامة فارقة في فئته. إلى جانب ذلك، يُنتظر أن تكشف هونر في الحدث نفسه عن الساعة الذكية Watch5 Pro وسماعات Earbuds 4.

