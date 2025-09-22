انت الان تتابع خبر "صنع في العراق"... حين تبدأ الحكاية من جديد والان مع التفاصيل

القصة ليست مجرد افتتاح مصانع، بل أشبه بعودة حلم قديم، حلم أن يرى العراقيون سيارات تخرج من أرضهم، تُصنع بأيادٍ محلية وتُسجَّل كعلامة فارقة في الصناعة الوطنية. فبعد سنوات من الاعتماد الكامل على الاستيراد، ها هي بغداد تُكتب من جديد على خريطة الإنتاج الصناعي.المثير أن هذه الخطوة لا ترتبط فقط بالاقتصاد، بل تحمل أبعادًا أعمق:

بيئية: لأن السيارات العاملة بالغاز أقل ضررًا من التقليدية.

اقتصادية: مع توفير فرص عمل لآلاف الشباب، وتقليل الضغط على الاستيراد.

وطنية: إعادة إحياء شعار "صُنع في العراق" بعد أن غاب طويلًا.