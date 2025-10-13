تكنولوجيا: شراكة بين “أورنج مصر” و”سامسونج” لتعزيز تجربة الذكاء الاصطناعي للأجهزة المتعددة “MDE”

أعلنت “أورنج مصر” عن شراكة استراتيجية مع “سامسونج إلكترونيكس مصر” لإتاحة الفرصة لعملائها لاستكشاف وتجربة عالم التواصل الرقمي الذكي عبر الأجهزة المتعددة، وذلك تأكيدًا على التزام الشركة بنشر الابتكارات التكنولوجية وتسهيل وصول العملاء إليها.

وبموجب هذه الشراكة، أطلقت “أورنج” في فروعها الرئيسية (سوديك، المعادي، مول العرب، وشهاب) نقاط استكشاف مخصصة لـ “تجربة سامسونج للأجهزة المتعددة” (MDE – Multi-Device Experience). تتيح هذه التجربة للزوار خوض رحلة واقعية ضمن النظام البيئي الذكي والمتقدم لـ “سامسونج”، والذي يعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي (AI) لربط وتكامل الأجهزة المختلفة – من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والقابلة للارتداء إلى أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية – بهدف جعل الحياة اليومية للمستخدمين أكثر راحة وكفاءة وصحة وأمانًا.

تأخذ هذه التجربة العملاء في رحلة رقمية تعليمية ومتكاملة، يتعرفون خلالها على أحدث أجهزة “سامسونج” وإمكانية الاتصال السلس والمدعوم بالابتكارات التقنية بينها، وكيفية تكامل هذا النظام البيئي لتلبية مختلف الاحتياجات الحياتية. كما أعلنت “أورنج” عن توفير عروض حصرية على أجهزة “سامسونج” في فروعها المختلفة بالتزامن مع إطلاق التجربة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، أعرب أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أورنج مصر، عن سعادته بالتعاون مع “سامسونج إلكترونيكس مصر”، مشيرًا إلى أن الشراكة تعكس حرص “أورنج” المستمر على تزويد عملائها بأحدث التقنيات وتوفير أفضل التجارب الرقمية المبتكرة.

وأضاف العبد: “التجربة تتجاوز مجرد عرض الأجهزة لتقدم أسلوب حياة متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مانحًا لعملائنا مزيدًا من الراحة والرفاهية. هذا ما نضعه في أولوياتنا في ‘أورنج’، حيث نحرص على تمكين عملائنا من الوصول إلى أحدث الابتكارات العالمية والاستفادة القصوى من التحول الرقمي.”

من جانبه، أكد محمد عصمت، رئيس قطاع الأجهزة المحمولة بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي مع “أورنج”، مشيرًا إلى أنه سيمكن عددًا أكبر من المستهلكين من تجربة أحدث الأجهزة والتقنيات المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح عصمت: “نضع الابتكار المستمر لتطوير أنظمة ذكية متكاملة في صدارة أولوياتنا. نحن نقدم باقة متنوعة من المنتجات المدعومة بمزايا الذكاء الاصطناعي التي لا تقتصر على تقديم تكنولوجيا متقدمة فحسب، بل تنعكس مباشرة على حياة المستهلكين اليومية، لتمكنهم من التمتع بتجربة أكثر ذكاءً وسلاسة وتساعدهم على إنجاز مهامهم بكفاءة أعلى.”

كما علّق شريف شحاتة، رئيس قطاع التلفزيونات والأجهزة المنزلية بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، على التعاون المثمر، قائلًا: “نسعى في ‘سامسونج إلكترونيكس مصر’ لتعزيز دورنا الريادي في قيادة التحول الرقمي وتقديم حلول مستدامة في السوق المصري. لذلك، نواصل الارتقاء بمنتجاتنا من خلال تقديم تقنيات مدعومة بـ الذكاء الاصطناعي، بهدف منح المستهلك قيمة حقيقية وتمكينه من الاستفادة القصوى وتحويل المنزل إلى بيئة أكثر ذكاءً وكفاءة وراحة ضمن منظومة متكاملة.”