تكنولوجيا: شاومي تكشف عن ساعة Redmi Watch 6 بتصميم محسن وسعر مناسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسميًا عن ساعتها الذكية الجديدة Redmi Watch 6، والتي تنتمي إلى فئة الساعات الاقتصادية المليئة بالمزايا رغم سعرها المنخفض. وكما يظهر في الصور الرسمية، قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات الملحوظة على التصميم مقارنة بالجيل السابق.

أبرز هذه التغييرات هو إضافة زر جديد أسفل التاج في الجهة اليمنى، في تصميم يقترب من الشكل الذي تتبعه ساعات أبل غير الـUltra. ومع ذلك، لم تكشف شاومي بعد عن الوظائف التي سيؤديها هذا الزر الجديد.

وأوضحت الشركة أن الساعة ستأتي بشاشة مقاس 2.07 بوصة، وهي نفس مقاس شاشة الجيل السابق، مع تأكيد أن اللوحة المستخدمة من نوع AMOLED. وتشير الإعلانات الرسمية إلى أن الساعة ستتوفر بثلاثة ألوان أنيقة: الفضي Bright Moon Silver، والأسود Elegant Black، والأزرق Mist Blue. كما يأتي الإطار الأوسط مصنوعًا من الألومنيوم عالي المتانة، ما يمنح الساعة صلابة وأناقة في الوقت نفسه.

وتؤكد شاومي أيضًا أن تصميم الساعة سيكون نحيفًا ومتقنًا، بينما تظل البطارية بنفس أداء الجيل السابق، مع عمر تشغيل يصل إلى 24 ساعة تقريبًا. أما الحواف حول الشاشة فستكون نحيفة للغاية لا تتجاوز 2 مم، ما يمنح الساعة مظهرًا عصريًا وجذابًا.

أما بالنسبة للمواصفات الأخرى، فلم تكشف الشركة عنها بعد، لكن من المتوقع أن تحمل الساعة قدرات مشابهة للجيل السابق، الذي جاء بخاصية الاتصال عبر البلوتوث، ونظام تحديد المواقع GNSS بخمس تقنيات، ومحرك خطي يوفر اهتزازات أكثر دقة. ومن المنتظر أن يتم الكشف الكامل عن تفاصيل Redmi Watch 6 في 23 أكتوبر 2025 في الصين، وهو اليوم نفسه المقرر لإطلاق سلسلة هواتف K90.

المصدر