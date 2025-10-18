تكنولوجيا: إطلاق هاتف Nuu B40 في أمريكا بسعر 299 دولار وشاشة خلفية ثانوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق شاومي لهاتفيها الجديدين Xiaomi 17 Pro و17 Pro Max، أعلنت شركة أخرى عن هاتف مميز بشاشة خلفية ثانوية، وهو Nuu B40 5G. يتميّز هذا الهاتف بأنه أرخص بكثير من هواتف شاومي الجديدة، كما أنه متاح للشراء رسميًا في الولايات المتحدة.

يأتي Nuu B40 بشاشة رئيسية من نوع AMOLED منحنية بقياس 6.7 بوصة بدقة +FHD، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطوع أقصى يصل إلى 1100 نتس.

أما الشاشة الثانوية، التي تطلق عليها الشركة اسم “Vista Display”، فهي أيضًا من نوع AMOLED، وتبلغ مساحتها 1.6 بوصة بدقة 228×460 بكسل وسطوع يصل إلى 500 شمعة. تقع هذه الشاشة بجانب الكاميرتين الخلفيتين داخل وحدة بارزة أنيقة التصميم.

وفقًا للصفحة الرسمية للهاتف، يمكن استخدام الشاشة الثانوية في مجموعة واسعة من المهام، مثل عرض الوقت والتاريخ بميزة Always-On Display، والتحكم في تشغيل الوسائط، ومعرفة حالة الشحن، ومراجعة المكالمات والرسائل، وعدّ الخطوات اليومية. كما يمكن استخدامها كمنظور للكاميرا أو حتى كزر غالق عند التصوير.

يعتمد الهاتف على معالج Dimensity 7025 من ميدياتك، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت دون إمكانية التوسيع عبر بطاقة MicroSD. في الجهة الأمامية، توجد كاميرا بدقة 16 ميجابكسل، بينما تضم الجهة الخلفية كاميرتين: رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. وتتيح واجهة الكاميرا تصوير الفيديو بالكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه، إلى جانب وضع التصوير الاحترافي وإمكانية حفظ الصور بصيغة RAW.

يدعم Nuu B40 شبكات Wi-Fi مزدوجة النطاق، وBluetooth 5.2، وبطاقتي SIM، كما يضم مستشعر بصمة مدمج في الشاشة ومنفذ USB Type-C 2.0. ومع ذلك، يفتقر إلى تقنية NFC ومنفذ السماعات التقليدي. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط سلكيًا، ويعمل بنظام اندرويد 15 مباشرة من الصندوق.

يتوفر الهاتف بسعر 299.99 دولار أمريكي بلون Midnight Grey، وهو متوافق مع شبكات T-Mobile وMetro by T-Mobile وMint وUS Mobile وغيرها.

المصدر