تكنولوجيا: مراجعة WD Black P10 Game Drive: خيار تخزين ألعاب عملي قوي بتصميم أنيق

في عصر يتزايد فيه حجم الألعاب الرقمية، يقدم WD Black P10 Game Drive حلاً تخزينياً خارجياً موجهًا للاعبين، يجمع بين الأداء الوظيفي والتصميم المميز. بعد اختبار النسخة بسعة 4 تيرابايت لفترة ممتدة، أثبت الجهاز كفاءته كخيار اقتصادي لتخزين مكتبات الألعاب الضخمة، مع لمسات تصميمية مستوحاة من عالم الألعاب. يتراوح سعره بين 79.99 دولار لسعة 2 تيرابايت و139.99 دولار لـ5 تيرابايت، مع ضمان تصنيعي لمدة 3 سنوات يغطي الجهاز نفسه دون استرداد البيانات.

التصميم:

يتميز WD Black P10 Game Drive بتصميم مدمج مستوحى من حاويات الشحن الصناعية، مما يمنحه طابعًا “صناعيًا أنيقًا” يناسب عشاق الألعاب. النسخة 4 تيرابايت تبلغ أبعادها 0.82 × 3.5 × 4.7 بوصة (حوالي 2.1 × 8.9 × 11.9 سم) وتزن 8 أونصات (227 جرامًا)، مما يجعله خفيفًا وسهل الحمل في الجيب أو الحقيبة. الجسم الأسود المستطيل مزود بأضلاع مشقوقة للحماية وسهولة الإمساك، مع براغي سداسية بارزة في الزوايا تضيف لمسة تصميمية جريئة، ومؤشر LED أحادي اللون يضيء أثناء عمليات القراءة أو الكتابة. النسخة 2 تيرابايت أقل سمكًا (0.31 بوصة) وأخف (5 أونصات)، بينما تظل النسخة 5 تيرابايت بنفس الأبعاد تقريبًا. الغطاء البلاستيكي متين، وتدعي WD أنه قادر على تحمل الصدمات، رغم غياب شهادة عسكرية رسمية. يأتي مع الكرتون كابل USB Micro-B إلى Type-A بطول 18 بوصة (حوالي 46 سم)، ودليل تثبيت سريع، لكن عدم تضمين كابل USB Type-C قد يكون نقطة ضعف للمستخدمين الذين يعتمدون على المنافذ الحديثة، مما قد يتطلب محولًا إضافيًا.

الأداء:

يعتمد الجهاز على قرص صلب دوار بسعة تتراوح بين 2 و5 تيرابايت، يعمل بسرعة 5400 دورة في الدقيقة، مدعوم بمنفذ USB 3.0 (يدعم USB 3.2 Gen 1) يوفر سرعات قراءة وكتابة تسلسلية تصل إلى 140 ميجابايت/ثانية كحد أقصى وفقًا لمواصفات الشركة. في اختبار CrystalDiskMark 6.0، سجل الجهاز حوالي 130 ميجابايت/ثانية للقراءة والكتابة، بينما أظهر BlackMagic Disk Speed Test قراءة وكتابة حوالي 120 ميجابايت/ثانية. نقل مجلد بحجم 1.23 جيجابايت استغرق 12 ثانية، وفي اختبار PCMark 7 (Storage Subtest)، حصل على 1896 نقطة. هذه النتائج تتماشى مع توقعات قرص صلب خارجي، لكنها تظهر بطءًا واضحًا مقارنة بوحدة SSD خارجية مثل Samsung T7 Touch، الذي يحقق حوالي 1000 ميجابايت/ثانية وينقل نفس المجلد في 2 ثانية فقط. لذلك، يُنصح باستخدامه لنقل الألعاب إلى التخزين الداخلي بدلاً من التشغيل المباشر، حيث قد يؤدي إلى تأخير ملحوظ، خاصة في الألعاب الحديثة التي تعتمد على سرعة التحميل. الجهاز يعمل بسلاسة على الحواسيب الشخصية وأجهزة ماك، ومتوافق مع PlayStation 4 وXbox One، مع إعداد تلقائي سريع (ما يقارب 5 ثوانٍ) باستخدام برامج مثل Paragon.

البرمجيات والأمان:

لا يأتي WD Black P10 Game Drive مع برمجيات احتياطية مدمجة، لكن المستخدمين الذين يمتلكون خبرة يمكنهم تحميل تطبيقات WD Drive Utilities وWD Security مجانًا من موقع الشركة. هذه الأدوات تتيح صيانة الجهاز، تعيين كلمات مرور لحماية البيانات، وفحص صحة القرص. ومع ذلك، يفتقر إلى ميزات مثل النسخ التلقائي المتوفرة في بعض المنافسين، مما يجعله خيارًا عمليًا للمبتدئين لكنه محدودًا للمستخدمين المتقدمين.

الخلاصة

بسعر 119.99 دولار للنسخة 4 تيرابايت، يثبت WD Black P10 Game Drive نفسه كخيار تخزين خارجي اقتصادي وأنيق للاعبين الذين يبحثون عن مساحة كبيرة لمكتبات الألعاب، خاصة للعناوين التي لا تُلعب بانتظام. يتفوق في التصميم والمتانة مقارنة بـWD My Passport، لكنه أبطأ من WD Black D10 (12 تيرابايت، 7200 دورة/دقيقة، مثالي لـXbox One)، ويبقى وراء SSDs الخارجية مثل Samsung T7 Touch في السرعة. إذا كانت أولويتك التخزين الضخم بتكلفة منخفضة، فهو خيار رائع، أما للأداء السريع فالـSSD هو الحل الأمثل.