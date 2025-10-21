تكنولوجيا: شاومي تطلق عالميًا قفلًا ذكيًا جديدًا يمكن تركيبه ذاتيًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن إطلاق قفلها الذكي الجديد Self-Install Smart Lock للأسواق العالمية، وهو منتج ذكي مصمم لتحويل أي قفل عادي إلى قفل ذكي بسهولة. يتكوّن هذا الجهاز من جزأين: وحدة القفل الميكانيكي ولوحة مفاتيح مرافقة.

يتيح القفل الجديد عدة طرق لفتح الباب، إذ يمكن ضبط كلمة مرور دائمة أو مؤقتة عبر لوحة المفاتيح، أو استخدام مستشعر البصمة المدمج الذي يتميز بدقة تصل إلى 99.3%.

كما يمكن أيضًا فتح القفل عن بُعد من خلال تطبيق شاومي على الهاتف الذكي، سواء بالأوامر الصوتية أو باستخدام المفتاح الاحتياطي التقليدي.

ويدعم القفل تقنيتي Wi-Fi وBluetooth، ما يسمح للمستخدمين بمراقبة حالة القفل عن بُعد، وتلقي إشعارات عند وصول أحد أفراد العائلة إلى المنزل، أو في حال محاولة العبث بالقفل.

ومن بين مزايا القفل ميزة القفل التلقائي، إلا أن الشركة أوضحت أن تفعيل هذه الخاصية يتطلب وجود مستشعر باب. وبشكل عام، يمكن قفل الباب بلمسة واحدة على الزر المخصص لذلك.

وتؤكد شاومي أن عملية تركيب القفل سهلة وسريعة، ولا تتطلب أي حفر، كما أنه متوافق مع أنظمة الأقفال بالمفتاح أو المقبض.

يدعم القفل الذكي أيضًا منظومة شاومي المنزلية بالإضافة إلى بروتوكول Matter، ما يتيح دمجه مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية الأخرى. ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن موعد الإطلاق العالمي الرسمي، إلا أن القفل عند توفره في أوروبا سيتنافس مع طرازات مثل SwitchBot Lock Ultra.

المصدر