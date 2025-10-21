تكنولوجيا: شاومي تُطلق تحديثًا أمنيًا جديدًا لأكثر من 20 هاتفًا من Redmi وPOCO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما تواصل شاومي طرح تحديث HyperOS 3 الكبير لأجهزتها المتعددة، لم تغفل الشركة عن التحديثات الأمنية الأساسية التي تحافظ على أمان الهواتف واستقرارها.

فبعكس جوجل وسامسونج، تتبع شاومي جدولًا ربع سنويًا لإصدار التحديثات الأمنية، وقد بدأت الآن بإطلاق تحديث أكتوبر 2025 لـ23 جهازًا من شاومي وRedmi وPOCO.

يضيف التحديث الجديد أحدث إصلاحات الأمان الصادرة في نشرة أندرويد الأمنية لشهر أكتوبر، ويرفع مستوى التصحيح الأمني إلى 2025-10-05. وقد وصلت التحديثات أولًا إلى الإصدارات الأوروبية (EEA ROM)، على أن تتوفر في الهند خلال الأسابيع المقبلة.

تشمل الأجهزة التي حصلت على التحديث نماذج من سلسلة Redmi مثل Note 13 Pro وNote 14 Pro+ وRedmi Pad Pro 5G، بالإضافة إلى أجهزة POCO مثل F7 وX7 Pro وPOCO Pad.

سيتم إشعار المستخدمين فور توفر التحديث عبر إشعار OTA، كما يمكن التحقق يدويًا من خلال الإعدادات > حول الهاتف > تحديثات النظام.

جدير بالذكر أن معظم هذه الأجهزة مؤهلة للحصول لاحقًا على تحديث HyperOS 3 المبني على Android 16، والذي يجلب مزايا جديدة أبرزها واجهة Hyper Island المستوحاة من iOS.

المصدر