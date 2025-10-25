تكنولوجيا: سوني تبدأ بإطلاق تحديث اندرويد 16 المستقر لهاتف Xperia 10 VI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن أطلقت سوني مؤخرًا تحديث اندرويد 16 المستقر لهاتف Xperia 1 VI، بدأت الآن في ترقية هاتف Xperia 10 VI إلى أحدث إصدار من نظام اندرويد.

يحمل التحديث الجديد رقم الإصدار 70.2.A.0.266، ويصل إلى هواتف Xperia 10 VI التي تحمل رموز الطراز XQ-ES54 و XQ-ES72.

بدأت سوني طرح تحديث اندرويد 16 المستقر في عدد من الدول الأوروبية المختارة، على أن يتم توسيع نطاق الإطلاق خلال الأيام المقبلة. وإذا لم يصلك التحديث بعد، يمكنك التحقق منه يدويًا من خلال الانتقال إلى الإعدادات > النظام > تحديث البرنامج.

يُذكر أن هاتف Xperia 10 VI يأتي بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، ويُباع بسعر يقارب 599 دولارًا.

لمعرفة سجل التغييرات الكامل لتحديث اندرويد 16، يمكن الاطلاع على الرابط المرفق في الأسفل.

المصدر