اخبار الخليج / اخبار الإمارات

طحنون بن زايد يبحث مع سيناتور أميركي قضايا ذات اهتمام مشترك

0 نشر
0 تبليغ

طحنون بن زايد يبحث مع سيناتور أميركي قضايا ذات اهتمام مشترك

ابوظبي - سيف اليزيد - استعرض سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني مع السيناتور ستيف داينز، عضو مجلس الشيوخ الأميركي، موضوعات ذات اهتمام مشترك بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «استعرضتُ مع السيناتور ستيف داينز، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية مونتانا، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «كما بحثنا خلال اللقاء مستقبل علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في قطاعات المستقبل التي تمثّل ركائز أساسية للنمو والازدهار، بما ينعكس إيجاباً على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين».

— Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed)
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا