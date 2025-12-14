5 فئات في سباق الدراجات بمهرجان ليوا الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات اليوم الثالث من «مهرجان ليوا الدولي 2026»، مع إقامة سباق الدراجات، ضمن البرنامج الرياضي المصاحب للمهرجان، في أجواء تنافسية حافلة بالإثارة، وبمشاركة واسعة من عشاق رياضات المحركات.

يتضمن الحدث 5 فئات، ويقام بنظام الانطلاق المستقيم من نقطة البداية إلى خط النهاية، مع احتساب أفضل توقيت لكل متسابق، وفق اللوائح الفنية المعتمدة، بإشراف لجان تنظيمية وفنية متخصصة، لضمان أعلى معايير السلامة والتنظيم.

وتشهد المنافسات مشاركة عدد من الفئات المعتمدة، تشمل «يو تي في» الوكالة «ستوك»، و«يو تي في» الوكالة المعدلة «ستوك موديفيد»، و«البقي»، و«العجلتين وكالة»، والفئة المفتوحة التي تضم الدراجات المفتوحة بمختلف تصنيفاتها. ويتم احتساب المراكز والجوائز وفق عدد الدراجات المشاركة في كل فئة، مع إخضاع جميع الدراجات للفحص الفني الإلزامي قبل المشاركة، في إطار حرص اللجنة المنظمة على الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.

ويعكس سباق الدراجات الزخم الرياضي المتواصل الذي يشهده مهرجان ليوا الدولي 2026، ويؤكد مكانته أحد أبرز المنصات التي تجمع بين الرياضة، والتنافس، والتراث، ضمن «روزنامة» رياضية متكاملة تستقطب المشاركين والجمهور من داخل الدولة وخارجها.