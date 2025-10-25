تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن شريحة Snapdragon 6s Gen 4 بمعالج ورسوميات محسّنة ودعم شاشات 144 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كوالكوم رسميًا عن أحدث معالجاتها للفئة المتوسطة Snapdragon 6s Gen 4، الذي يأتي بتحسينات ملحوظة في الأداء الرسومي والمعالجي، إلى جانب دعم شاشات FHD+ بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وتقنيات اتصال الجيل الخامس mmWave وsub-6GHz، بالإضافة إلى دعم Wi-Fi 6E.

يُصنع المعالج الجديد Snapdragon 6s Gen 4 (برقم الطراز SM6435-AA) بتقنية 4 نانومتر من سامسونج، مع وعود بزيادة أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 36%، وأداء وحدة الرسوميات بنسبة 59% مقارنة بالجيل السابق.

ويضم المعالج وحدة Kryo CPU مكوّنة من أربعة أنوية أداء بسرعة تصل إلى 2.4 جيجاهرتز، وأربعة أنوية كفاءة بسرعة 1.8 جيجاهرتز.

أما وحدة الرسوميات، فتدعم تشغيل الألعاب بتقنية HDR، مع توافقها مع واجهات OpenGL ES 3.2 وOpenCL 2.0 FP وVulkan 1.1.

كما أضافت كوالكوم بعض ميزات Snapdragon Elite Gaming مثل Variable Rate Shading (VRS) وGame Quick Touch لتعزيز تجربة اللعب.

ويدعم المعالج ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X بتردد 3200 ميجاهرتز، إلى جانب وحدات تخزين UFS 3.1 السريعة.

وفيما يتعلق بالتصوير، يضم Snapdragon 6s Gen 4 معالج الصور Qualcomm Spectra ISP الذي يتيح دعم حساسات بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى تسجيل فيديو بدقة 2K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

كما يوفر المعالج دعمًا لتقنية Snapdragon Sound، واتصال Bluetooth 5.4، إلى جانب تقنية الشحن السريع Qualcomm Quick Charge 4+.

المصدر