تكنولوجيا: ستيم تنفي حظر بعض الألعاب من الإتاحة المبكرة بعد ضغوط من شركات الدفع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواجه مطورو الألعاب المخصصة للبالغين صعوبة متزايدة في الترويج لأعمالهم، خاصة بعد الضغوط التي مارستها شركات الدفع الإلكتروني على منصات مثل Steam وItch.io، مما أدى إلى إزالة عدد من الألعاب الجريئة من قوائم المتاجر.

ومؤخرًا، أبلغت Steam عددًا من المطورين أن ألعابهم لا تستوفي شروط الإتاحة المبكرة (Early Access)، قبل أن يبدو أن المنصة بدأت في مراجعة موقفها.

الكاتبة آنا فالينز، التي واجهت سابقًا الرقابة بسبب مقالاتها عن هذا الموضوع، أوضحت عبر منصة Bluesky أن أحد المطورين شارك ردًا من دعم Steam حول معايير الإتاحة المبكرة.

وجاء في الرد أن المنصة “تدرس كل لعبة على حدة” وأنه “لا توجد سياسة عامة تمنع نوعًا معينًا من الألعاب من المشاركة في نموذج الإتاحة المبكرة”.

ورغم هذا التصريح الأكثر مرونة، لا يزال مطورو الألعاب ذات الطابع الناضج في حالة من الغموض، نظرًا لغياب سياسة واضحة أو توجيهات ثابتة من الشركة.

ففي نهاية أغسطس الماضي، تلقى مطور لعبة Heavy Hearts ردًا مغايرًا تمامًا، إذ أُبلغ بأن الألعاب التي تحتوي على محتوى ناضج لا يمكنها المشاركة في البرنامج.

حتى الآن، ما زالت بعض الألعاب الجريئة متاحة على Steam، وبعضها يمكن شراؤه في مرحلة الإتاحة المبكرة. لكن مخاوف الرقابة تزداد، خاصة بعد أن هددت شركات بطاقات الائتمان الكبرى مثل Mastercard وVisa بسحب خدماتها من المنصة إذا لم تلتزم بمعاييرها الخاصة بالمحتوى.

وقد أعلنت منظمة Collective Shout، المعروفة بحملاتها ضد ما تعتبره “تسليعًا للمرأة”، أنها نجحت في الضغط على هذه الشركات. ومع ذلك، يؤكد العديد من المطورين أن ألعابهم لا تتضمن أي محتوى غير قانوني.

وفي المملكة المتحدة، فشلت محاولات بعض اللاعبين في إقناع المشرعين بالتدخل ضد هذه الممارسات، حيث أوضحت الحكومة أنها لا تعترض على “القرارات التجارية” التي تتخذها شركات الدفع.

وفي المقابل، لجأت بعض المنصات مثل DLsite اليابانية إلى إنشاء أنظمة دفع داخلية خاصة بها لتفادي هذه القيود. أما Steam، فلم تضف حتى الآن أي بدائل جديدة لصفحة الدفع، وهو ما يثير استياء المستخدمين خاصة مع غياب PayPal عن عدد من الدول، واعتراض بعض البنوك على التعامل مع محتوى الألعاب الجريئة.

تُعد ميزة الإتاحة المبكرة عنصرًا أساسيًا لمطوري الألعاب المستقلة للحصول على الدعم والتمويل. لذلك، سيواصل مطورو هذا النوع من الألعاب الضغط على شركة Valve للحصول على موقف أكثر وضوحًا واستقرارًا في المستقبل.

