تكنولوجيا: هاتف RedMagic 11 Pro يصل عالميًا بتبريد سائل وأداء فائق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة RedMagic عن توفر هاتفها الرائد الجديد عالميًا تحت اسم RedMagic 11 Pro، في خطوة قد تُسبب بعض الالتباس لعشاق التقنية، إذ إن هذا الإصدار العالمي هو نفسه تقريبًا هاتف RedMagic 11 Pro+ الذي طُرح في الصين سابقًا.

يأتي هذا الهاتف المخصص للألعاب بمواصفات قوية وابتكارات جديدة على مستوى الصناعة، إذ يُعد أول هاتف يُنتج على نطاق واسع بنظام تبريد سائل حقيقي.

أطلقت الشركة على هذا النظام اسم AquaCore، وهو جزء أساسي من تصميم الهاتف، حيث يمكن رؤية السائل أثناء الحركة من خلال الجهة الخلفية في النسختين الشفافيتين Nightfreeze وSubzero، إلى جانب نسخة سوداء غير شفافة تحمل اسم Cryo.

ويعمل RedMagic 11 Pro بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأحدث، بالإضافة إلى شريحة مخصصة من الشركة تُعرف باسم RedCore R4. ويمنح هذا المزيج، إلى جانب ذاكرة LPDDR5T السريعة وتخزين UFS 4.1 Pro، أداءً استثنائيًا يشمل تحسين دقة الإطارات، واستجابة لمس أسرع، وانخفاضًا في زمن التأخير بنسبة 33%.

كما تصل ترددات وحدة المعالجة المركزية إلى 4.6 جيجاهرتز، ووحدة الرسوميات إلى 1.2 جيجاهرتز، مع زيادة سرعة وحدة الذكاء الاصطناعي بنسبة 37% مقارنة بالإصدار السابق. ويتوفر الهاتف بخيارات متعددة من الذاكرة تصل حتى 24 جيجابايت.

ووفقًا لـ RedMagic، فإن غرفة البخار في هذا الهاتف هي الأكبر في العالم بمساحة تبلغ 13,116 ملم²، مع طبقة من المعدن السائل ونظام تبريد نشط ومروحة تعمل بسرعة 24,000 دورة في الدقيقة، ما يمنحه أداءً مستقرًا حتى في أقصى ظروف الاستخدام.

وتؤكد الشركة أن الهاتف تفوّق على آيفون 17 برو ماكس في اختبار ألعاب مباشر، حيث حقق معدل إطارات أعلى (60.9 إطارًا مقابل 59.6)، واستقرارًا أفضل (تذبذب 0.5 إطار مقابل 6.5)، مع استهلاك طاقة أقل أثناء اللعب (27% مقابل 49%).

أما الشاشة، فهي من نوع AMOLED بقياس 6.85 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز وسطوع مرتفع، وتتميز بسطح خالٍ من الفتحات بفضل الكاميرا الأمامية المدمجة أسفل الشاشة بدقة 16 ميجابكسل.

كما يحمل الهاتف بطارية بسعة 7500 ملّي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 120 واط واللاسلكي بقدرة 80 واط، إلى جانب كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما (رئيسية وزاوية عريضة).

يتوفر RedMagic 11 Pro حاليًا عبر موقع redmagic.gg وعدد من الشركاء المعتمدين، في مناطق تشمل أمريكا الشمالية، وأوروبا (بما فيها المملكة المتحدة)، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط. وسيبدأ البيع الرسمي في 18 نوفمبر، مع حملة حجز مبكر من 13 إلى 18 نوفمبر تتيح للمشترين توفير 30 يورو عند الطلب المسبق.

المصدر