تكنولوجيا: الإطلاق الرسمي لهاتف vivo Y19s 5G ببطارية 6000 ملّي أمبير وتصميم مقاوم للماء والغبار

أعلنت شركة vivo عن إضافة هاتف جديد إلى سلسلة Y الاقتصادية في الهند، يحمل اسم vivo Y19s 5G، ويُعد نسخة مطوّرة قليلًا من هاتف Y19 5G الذي تم طرحه في مايو الماضي.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، مع إمكانية توسيعها عبر بطاقة microSD.

ويتميز vivo Y19s 5G بشاشة LCD مقاس 6.74 بوصة بدقة +HD، ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع يبلغ 700 نتس في أقصى حالاته. وعلى الجهة الأمامية، توجد كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، بينما تم دمج مستشعر البصمة في زر التشغيل الجانبي لسهولة الوصول.

أما من الخلف، فيحمل الهاتف كاميرتين، الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل، والثانية مخصصة لقياس العمق. ويعمل الجهاز ببطارية ضخمة سعتها 6000 ملّي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 15 واط، كما يتمتع الهاتف بتصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل FunTouchOS 15 المبني على اندرويد 15، ويقدم بعض المزايا المعززة بالذكاء الاصطناعي. كما يزن الجهاز نحو 199 جرامًا، ويدعم الاتصال عبر شبكات Wi-Fi مزدوجة النطاق وBluetooth 5.4 ونظام تحديد المواقع GPS.

يتوفر vivo Y19s 5G بلونين أنيقين هما الأخضر الملكي Majestic Green والفضي التيتانيومي Titanium Silver.

