تكنولوجيا: هاتف سامسونج Galaxy S26 بمعالج Exynos 2600 يَعِد بقدرات تصوير مذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لعودة قوية لمعالجات Exynos العام المقبل مع شريحة Exynos 2600، التي يُتوقع أن تكون أول معالج تجاري بدقة 2 نانومتر.

وتشير التقارير إلى أن سلسلة Galaxy S26 القادمة قد تعتمد هذا المعالج في أسواق مثل أوروبا، ما قد يُعيد من جديد المقارنات الشهيرة بين نسخ Exynos وSnapdragon التي اشتهرت في الماضي.

يُقال إن سامسونج أعادت تصميم نظام معالجة الصور بالكامل في Exynos 2600، ما يعد بتحسينات كبيرة في الأداء وكفاءة الطاقة وجودة التصوير.

فالمعالج الجديد قادر على معالجة صور بدقة 320 ميجابكسل من مستشعر واحد أو 108 ميجابكسل من ثلاثة مستشعرات في الوقت نفسه، مع دعم تصوير HDR بدقة 8K و4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية.

كما يقدم تثبيتًا هجينًا بالذكاء الاصطناعي وتحسينات في التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة، إلى جانب كفاءة طاقة أعلى بنسبة 30% مقارنة بمعالج Exynos 2400.

ورغم هذه المواصفات المثيرة، يبقى مصدر التسريبات محل جدل، إذ لم يتم تأكيد المعلومات رسميًا بعد، لذا يُنصح بالتعامل معها بحذر حتى إعلان سامسونج الرسمي.

